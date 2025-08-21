ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新型軽EV『N-ONE e:』など、愛犬と楽しむホンダ車を展示へ…アウトドアドッグフェスタ2025

ホンダ N-ONE e: 純正アクセサリー装着車
  • ホンダ N-ONE e: 純正アクセサリー装着車
  • ペットシートマット
  • ペットシートプラスわん2
  • ホンダ N-BOX JOY純正アクセサリー装着車「ふらっとテラス」仕様
  • ホンダ フリードクロスター装着イメージ
  • ホンダ ステップワゴンスパーダ純正アクセサリー装着車

ホンダアクセスは、9月20日、21日に長野県の八ヶ岳 富士見高原リゾートで開催される「アウトドアドッグフェスタin八ヶ岳 2025」にHonda Dogとして出展する。

本イベントは標高1000mを超える自然豊かな高原で、愛犬とさまざまなアウトドア遊びを楽しめるもので、今年で11回目を迎える。

今回の出展では、2025年秋発売予定の新型軽乗用EV『N-ONE e:』をはじめ、「わんこにやさしいHonda車」4台にHonda純正愛犬用アクセサリー「Honda Dogシリーズ」を装着して展示する。来場者は実際に愛犬を乗せてサイズや質感を確認できる。

ペットシートマット

展示車両は「N-ONE e:」『ステップワゴンスパーダ』『フリードクロスター』『N-BOX JOY』などで、純正アクセサリー装着車として展示される。特に「N-ONE e:」はEVならではの力強く静かな走りと広い室内空間を備え、最大1500Wの給電が可能なアクセサリーも用意されている。

また、Honda Dogは2005年に愛犬家向け情報サイトとしてスタートし、今年で20周年を迎えた。愛犬と一緒に楽しめるカーライフの提案や純正アクセサリーの開発など多彩な活動を続けている。

ホンダ N-BOX JOY純正アクセサリー装着車「ふらっとテラス」仕様

イベントでは、愛犬の写真で作るオリジナル缶バッジ制作体験、20周年記念グッズがもらえるクイズラリー、ミニレースカーのフォトスポットなど多様なコンテンツを用意している。

イベントの入場料は有料で、主催はアウトドアドッグフェスタ実行委員会、企画・運営はプライムクリエイトが担当する。

《森脇稔》

