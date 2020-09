BMWが称賛？「ナイスS」…メルセデスベンツ Sクラス 新型［動画］

BMWは9月3日、メルセデスベンツ『Sクラス』新型を称賛(?)する映像を、公式ツイッターを通じて配信した。

メルセデスベンツは9月2日、新型Sクラスをデジタルワールドプレミアした。メルセデスベンツ伝統のラグジュアリーサルーンのSクラスは、自動車業界の指標のひとつとされている。

新型Sクラスは、エモーショナルとインテリジェンスとの新たな融合を目指し、最新のテクノロジーと職人技を組み合わせることにより、ラグジュアリーサルーンの新基準を標榜している。

この新型Sクラスの有力なライバルのひとつが、BMW『7シリーズ』だ。最新の7シリーズは、新型Sクラスに匹敵する大型グリルが特長で、押し出しの強さを強調。BMWならではの走行性能も高いレベルにある。

BMWは9月3日、「ナイスS」のメッセージを公式ツイッターを通じて配信した。「『新しいS』といえばこれ」というコメントとともに、S字カーブを駆け抜ける7シリーズの姿を紹介している。

What we think, when we hear there’s a “new S” coming…@MercedesBenzpic.twitter.com/1bJ254mee5