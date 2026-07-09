カーボンエアロの「エイドロ」、『GRヤリス』用パーツをサンヤードが正規取り扱い開始

コンプリートカー専門店サンヤードは、プレミアムエアロブランド「ADRO（エイドロ）」のトヨタ『GRヤリス』前期型（2020年9月～2024年3月）用カーボンエアロパーツの国内正規取り扱いを開始した。同時にデモカーも制作されている。

【詳細画像】エイドロの『GRヤリス』用パーツと装着イメージ

ADROはカリフォルニアでデザインされたブランドで、F1マシンの空力開発に携わったエンジニアの知見が製品開発に取り入れられている。3Dスキャンによる車両データ取得とCFD（数値流体力学）解析が繰り返し実施されており、見た目のインパクトだけでなく、走行性能（ダウンフォース）の向上を大前提とした設計が採用されている。

カーボンファイバー フロントリップ

今回ラインナップされたGRヤリス前期型用エアロは5種。純正比で軽量化と放熱性能の向上が図られた「プリプレグ ボンネット」（42万9000円・税込み、以下同）は前期・後期の両方に対応する。CFD解析によって空気の流れが最適化された「カーボンファイバー フロントリップ」（13万9700円）はフラップタイプで、純正バンパーとの一体感を保ちながらフロントフェイスをより低くワイドに演出できる仕様となっている。後期型用は別商品として設定されている。

「カーボンファイバー サイドスカート」（15万7300円）は前期・後期対応で、車体側面のエアフローを整えながらボディ全体を引き締めるデザインが採用されている。「カーボンファイバー リアディフューザー」（19万2500円）は車体下部の空気を効率よく整流する機能を持ち、後期型用も別途設定されている。「プリプレグ リアスポイラー」（19万2500円）は前期・後期対応で、純正のシルエットを崩すことなくダウンフォース性能とスタイリングが両立されている。

サンヤードではコンプリートカー製作までワンストップで対応

なお、上記の製品価格には海外からの輸送費用および輸入消費税が別途加算される。海外取り寄せ品のため、納期は1～2か月程度が目安となっている。

サンヤードでは、ADROエアロパーツの販売に加え、塗装・取り付け、各種カスタム、中古車をベースとしたコンプリートカー製作までワンストップで対応。日本の車検（法規）への対応や日常の使い勝手も考慮したセッティングが提供される。