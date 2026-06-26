高燃焼圧に対応、HKSが『GRヤリス/GRカローラ』用ショートブロックにローコンプ仕様を追加

チューニングパーツメーカー・HKSは、トヨタ『GRヤリス/GRカローラ』搭載のG16E-GTSエンジン用ローコンプ仕様「ショートブロック G16E 1.75L LC S3 CLOSED-D」を新たにリリースした。販売開始は6月25日より。

【画像】『GRヤリス/GRカローラ』用ショートブロック G16E 1.75L LC S3 CLOSED-D

HKSは2025年3月にG16E用ハイパワーショートブロックを発売しており、今回のローコンプ仕様はそのラインアップ拡充にあたる。

同製品は、BCDピストンフルキット G16E 1.75L LOW-COMP STEP3を組み込んだショートブロック。好評を得ているハイコンプ仕様と同様にクローズドデッキ加工が施されており、シリンダー変形などを抑制しながら高燃焼圧への対応が図られている。クローズドデッキ化に伴う冷却水の流れの変化については、水穴加工によって最適化されている。また、「グロメットヘッドガスケット SUPER COOLING Pro」の使用を前提に、No.2シリンダーの冷却用水穴が追加されている。

デッキ面は面研によって平面度が向上されており、ダミーヘッドボーリング加工によってシリンダーの円筒度も高められている。加工後はメインギャラリーの洗浄が徹底的に実施され、トラブルリスクの軽減が図られている。

BCDピストンフルキット G16E 1.75L LC STEP3

ピストンには軽量・高剛性を両立する「BCD（ブリッヂ構造）」が採用されている。コンロッドは削り出しI断面のSTEP3仕様で、純正比25％の強度アップが実現されており、許容トルクが向上している。クランクシャフトはクロム鋼の削り出し製で、効率的なカウンターウェイト配置とピン部の軽量化によって慣性重量が低減されている。メインベアリングおよびコンロッドベアリングには耐久性の高い製品が選定・採用されている。

諸元はボア88.0mm、ストローク95.7mm、排気量1746ccで、純正（ボア87.5mm、ストローク89.7mm、排気量1618cc）から大幅に拡大されている。エンジンオイルはHKS Racing Pro 10W50の使用が推奨されている。なお、純正バランスシャフトは使用不可となっている。

HKS『GRヤリス/GRカローラ』用ショートブロック G16E 1.75L LC S3 CLOSED-D

価格は税込み217万8000円。HKSテクニカルファクトリー、サービスセンター、パフォーマンスディーラー限定品として販売される。

同時に、併用が推奨される関連製品として「グロメットヘッドガスケットキット SUPER COOLING Pro」（G16E-GTS用、厚さ0.8mm：税込み2万9700円／厚さ1.0mm：税込み3万1900円）、および「ヘッドスタッズキット Pro G16E-GTS」（税込み14万800円）も案内されている。