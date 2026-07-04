トルコ発eバイクブランド「APE RYDER」と「RKS」、新モデル2車種を発売…48V/500W高出力モーター搭載

モビパーク（MOBIPARK）は、トルコ発のE-BIKE（電動アシスト自転車）ブランド「エイプライダー（APE RYDER）」の『ギボン（GIBBON）』と、「アールケイエス（RKS）」の『ラ ローズ ウルトラ（LA ROSE ULTRA）』の2モデルを、公式ECサイトとフラッグシップ店「東京銀座ギャラリー」で発売した。

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両モデルはいずれも20インチ×4.5インチのファットタイヤと48V/500W高出力モーターを搭載し、都市部の舗装路から未舗装路まで安定した走行を実現する。パワフルなLEDヘッドライトも装備し、夜間の視認性も確保している。

◆ギボン（エイプライダー）

GIBBON（ギボン）

ギボンはバイクスタイルの外観と力強い加速感を備えたスピードモデルだ。48V/12.75Ahの大容量バッテリーをフレーム内に内蔵し、着脱も容易な設計となっている。人間工学に基づいた快適サドルを採用し、長時間の走行でも疲れにくい。

カラーバリエーションはホワイト、マットブラック、レッド、グリーン、ナルドグレーの5色。価格は税込45万8000円。

◆ラ ローズ ウルトラ（アールケイエス）

LA ROSE ULTRA

ラ ローズ ウルトラは折りたたみ機能と快適性を兼ね備えたスマートモデルだ。フロントとリアの両方にサスペンションを搭載し、多様な路面での乗り心地を確保する。48V/11.6Ahの取り外し可能なバッテリーを搭載し、盗難防止スライドシステムも備える。

カラーバリエーションはオールドブルー、ナルドグレー、アンスラサイトグレーの3色。価格は税込34万8000円。リアキャリアおよびテールライトはオプション。

◆トルコを拠点とするMJグループ

エイプライダーとアールケイエスはいずれも、トルコを拠点とするMJグループが展開するモビリティブランドだ。アールケイエスは2004年設立で、イタリアの名門モーターサイクルブランド「ベネリ（Benelli）」のトルコ生産パートナーも務めるなど、技術力と信頼性で知られる。両ブランドとも欧米・欧州市場での展開実績を持ち、日本市場への本格参入を進めている。