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VW『ゴルフR』に「Black Edition II」、最高速270km/hに引き上げと「R」初採用の専用色…500台限定で789万9000円

・ゴルフR Black Edition IIは全国500台限定で販売開始する

・専用色ドルフィングレー メタリックを追加し2色展開にする

・パフォーマンスパッケージ標準で最高速270km/h、ドリフト/スペシャル追加

VW『ゴルフR』の「Black Edition II」
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フォルクスワーゲン ジャパンは6月30日、『ゴルフR』の限定車「Black Edition II」を発表した。

【画像】VW『ゴルフR』の「Black Edition II」

VW『ゴルフR』の「Black Edition II」VW『ゴルフR』の「Black Edition II」

全国のフォルクスワーゲン正規販売店で販売を開始。全国限定500台で、2025年に導入した403台限定モデルの第二弾にあたる。

今回の最大の特徴は、Rモデルとして初採用となる専用ボディカラー「ドルフィングレー メタリック」だ。あわせて「ラピスブルー メタリック」との2色展開とし、ブラック基調の専用エクステリアでスポーティな個性を強めた。

VW『ゴルフR』の「Black Edition II」VW『ゴルフR』の「Black Edition II」

外観は、ミラーハウジング、ヘッドライト、ブレーキキャリパー、フロント/リアエンブレム、軽量鍛造ホイール「Warmenau」をブラックで統一する。さらに、標準より大きなダウンフォースを生む大型ブラックツートーンリアスポイラーを装備した。

排気系は、Akrapovic（アクラポヴィッチ）製チタンエキゾーストシステムを採用する。軽量チタン素材により車両全体の軽量化に貢献し、アクセル操作に応じて明瞭に変化するレーシーなサウンドを売りにする。

パフォーマンス面では、パフォーマンスパッケージを標準装備とし、最高速度を従来比+20km/hの270km/hへ引き上げた。加えて、ドライビングプロファイルに「ドリフト」と「スペシャル」を追加し、走行シーンに応じて性能を引き出す。

VW『ゴルフR』の「Black Edition II」VW『ゴルフR』の「Black Edition II」

インテリアでは、カーボンデコラティブパネルを採用する。Rモデル初となるマイクロフリース仕上げのマルチファンクションステアリングホイールも新たに装備し、触感とグリップ性能によるコントロール性の向上をうたう。

なお、これらの装備を追加しながらも、車両本体価格は先代「Golf R Black Edition」と同価格を維持。789万9000円としている。

《森脇稔》

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