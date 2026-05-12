ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『クリッパー』に改良新型、先進安全装備を全車標準化…145万4200円から

・日産自動車はクリッパー バンとクリッパー リオを一部仕様向上し、145万4200円から発売。

・車線逸脱防止支援システムやインテリジェントエマージェンシーブレーキなど先進安全装備を全車標準装備とした。

・フロントバンパーやグリルのデザイン変更、デジタルスピードメーター採用など内外装も刷新された。

日産『クリッパー リオ』改良新型
  • 日産『クリッパー リオ』改良新型
  • 日産『クリッパー リオ』改良新型
  • 日産『クリッパー リオ』改良新型
  • 日産『クリッパー リオ』改良新型
  • 日産『クリッパー バン』改良新型
  • 日産『クリッパー バン』改良新型
  • 日産『クリッパー バン』改良新型

日産自動車は5月11日、軽自動車の『クリッパー バン』および『クリッパー リオ』を一部仕様向上し、発売した。価格は145万4200円からとなる。

【画像】日産『クリッパー』改良新型

日産『クリッパー バン』改良新型日産『クリッパー バン』改良新型

「クリッパー バン」は低燃費性能と高い積載性を兼ね備えた軽商用バン、「クリッパー リオ」は広い荷室と多彩なシートアレンジを持つ軽乗用モデルとして、それぞれ好評を得てきた。スズキ『エブリイ』『エブリイワゴン』のOEMとなる。

今回の仕様向上では、内外装の一部変更と安全装備の充実を図った。「クリッパー リオ」では新色「マジェスティックディープグレー」を新たに採用している。

■先進安全装備を全車標準装備に

両モデルともに、様々な先進安全装備を全車標準装備とした。

車線のはみ出しを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」と、標識の見落としを防ぐ「標識認識機能」を新たに設定。また、前方の車両や歩行者との衝突のおそれがある際に回避操作を支援する「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能も向上させた。

■引き締まった印象の新エクステリア

日産『クリッパー リオ』改良新型日産『クリッパー リオ』改良新型

エクステリアはフロントバンパーの形状を変更し、フロントグリルをブラックを基調としたデザインに刷新。ドアミラーもブラック塗装に変更することで、車両全体により引き締まった印象を与えるデザインに進化した。

■先進性を高めたインテリア

日産『クリッパー リオ』改良新型日産『クリッパー リオ』改良新型

インテリアはデジタルスピードメーターを新採用し、シート生地などの内装色をブラックで統一。より先進的なデザインに生まれ変わった。「クリッパー リオ」ではフロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率を向上させたほか、ステアリングヒーターを全車標準装備とした。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

軽自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES