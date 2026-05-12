日産『クリッパー』に改良新型、先進安全装備を全車標準化…145万4200円から

日産自動車は5月11日、軽自動車の『クリッパー バン』および『クリッパー リオ』を一部仕様向上し、発売した。価格は145万4200円からとなる。

【画像】日産『クリッパー』改良新型

日産『クリッパー バン』改良新型

「クリッパー バン」は低燃費性能と高い積載性を兼ね備えた軽商用バン、「クリッパー リオ」は広い荷室と多彩なシートアレンジを持つ軽乗用モデルとして、それぞれ好評を得てきた。スズキ『エブリイ』『エブリイワゴン』のOEMとなる。

今回の仕様向上では、内外装の一部変更と安全装備の充実を図った。「クリッパー リオ」では新色「マジェスティックディープグレー」を新たに採用している。

■先進安全装備を全車標準装備に

両モデルともに、様々な先進安全装備を全車標準装備とした。

車線のはみ出しを防ぐ「車線逸脱防止支援システム」と、標識の見落としを防ぐ「標識認識機能」を新たに設定。また、前方の車両や歩行者との衝突のおそれがある際に回避操作を支援する「インテリジェントエマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能も向上させた。

■引き締まった印象の新エクステリア

日産『クリッパー リオ』改良新型

エクステリアはフロントバンパーの形状を変更し、フロントグリルをブラックを基調としたデザインに刷新。ドアミラーもブラック塗装に変更することで、車両全体により引き締まった印象を与えるデザインに進化した。

■先進性を高めたインテリア

日産『クリッパー リオ』改良新型

インテリアはデジタルスピードメーターを新採用し、シート生地などの内装色をブラックで統一。より先進的なデザインに生まれ変わった。「クリッパー リオ」ではフロントおよびフロントドアガラスの熱吸収率を向上させたほか、ステアリングヒーターを全車標準装備とした。