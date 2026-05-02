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マフラーから「バンバンバンッ」と破裂音が！…春のカスタムまとめ

なぜ流行る？ バブリングの正体とは
  • なぜ流行る？ バブリングの正体とは
  • ホイールスペーサーは本当に危険か？
  • エンジン載せ替えは邪道じゃない！
  • 社外ブレーキキャリパーは何が違う？
  • なぜタイヤ交換後に差が出るのか？

2月1日からこれまでに公開された連載「カスタムHOW TO」の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、バブリングと呼ばれるサウンドチューンでした。もともとは加速レスポンスの向上を目的としたチューニングでしたが……？


1位） なぜ流行る？ バブリングの正体とは。音の迫力と触媒リスクを冷静に考える～カスタムHOW TO～：144 Pt.

バブリングとは何か、仕組みとメリット/デメリット、注意点を知りたい人に向けて、本来の目的とストリートでのリスクをわかりやすく解説する。
バブリングと呼ばれるサウンドチューンが流行している





2位） ホイールスペーサーは本当に危険か？ 安全にツライチ化するための正しい選び方～カスタムHOW TO～：125 Pt.

ホイールスペーサーはツライチ調整や見た目の改善に役立つ一方、使い方を誤ると脱輪や振動の原因にもなる。安全に装着するにはナットのかかり量やハブ構造を理解し、車種に合った厚みを選ぶことが重要だ。
ホイールスペーサーは、ホイールとボディの位置関係を調整できるパーツ





3位） エンジン載せ替えは邪道じゃない！ いま合理的チューニングとして再評価される理由～カスタムHOW TO～：102 Pt.

エンジン載せ替えチューンは、愛車を長く使いたい人にとってコストと時間を抑えやすい方法だ。オーバーホール待ちを減らし、短期間で復帰しやすい点が大きな理由である。
コストと時間を節約できる





4位） 社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～：65 Pt.

純正ブレーキキャリパーの多くは片押し式である。この記事では、多ポット対向式キャリパーのメリットと注意点を、仕組みと実際の効き方からわかりやすく解説する。
スポーツカーや重量のある高級車では対向式キャリパーが使われる





5位） なぜタイヤ交換後に差が出るのか？ バランス調整だけでは足りない理由～カスタムHOW TO～：64 Pt.

タイヤとホイールを組む際に重要なのは重量バランスと真円性の調整だ。ハンドルの振動や乗り心地の悪化を防ぐには、単なるバランス調整だけでなく軽点合わせや位相合わせまで理解しておきたい。
適切でないと、乗り心地や高速安定性に影響する


《高木啓》

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