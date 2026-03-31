なぜ流行る？ バブリングの正体とは。音の迫力と触媒リスクを冷静に考える～カスタムHOW TO～

バブリングとは何か、仕組みとメリット/デメリット、注意点を知りたい人に向けて、本来の目的とストリートでのリスクをわかりやすく解説する。

◆バブリングとは何か 本来は音ではなくターボラグ対策の技術

バブリングと呼ばれるサウンドチューンが流行している。もともとは加速レスポンスの向上を目的としたチューニングだったが、現在は破裂音や迫力ある排気音を楽しむ目的で語られることが多い。

もともとはターボ車でしかできないチューンだったが、近年はNA車でもバブリング仕様にしているクルマもある。ただし、そもそもの出発点は、ラリーやレースで生まれた速く走るためのセッティングである。

加速からアクセルを戻したときにマフラーから「バンバンバンッ」と破裂音が聞こえるのがバブリングと呼ばれるチューニングだ。ストリート仕様ではそのサウンド自体が主な目的で、迫力ある演出につながる。一方で一般的な公道仕様ではとくにパフォーマンス面で大きな向上があるわけではない。

もともとはターボエンジン特有の、アクセルを踏んでから加速力が立ち上がるまでのタイムラグ、いわゆるターボラグを抑えるために開発されたアンチラグシステムやミスファイアリングシステムの考え方を応用したものである。

◆バブリングの仕組み アクセルオフ時に排気側で燃焼を起こす

アクセルOFFにしたときに意図的にバルブタイミングをずらし、未燃焼ガスを排気管へ流す。その状態で排気バルブが開いている間に点火を行い、排気側で爆発を起こさせる。こうすることでピストンを押し下げる力は発生させず、爆発エネルギーでターボチャージャーのタービンを回し続けようという狙いがある。

通常であればアクセルをOFFにすると排ガスの勢いが弱まり、タービンの回転数は落ちてしまう。そこから再びアクセルを踏んだときにスロットルが開き、排ガスが増えてタービンが高速回転し、エンジンに空気を押し込むことで強い加速が得られる。このタイムラグを減らすため、アクセルOFFの間も排気側で爆発を起こしてタービンの回転を保とうとするのが、アンチラグシステムやミスファイアリングシステムであり、その演出部分をストリート向けに強調したものがバブリングと呼ばれている。

◆バブリングのメリットとデメリット 音の迫力と引き換えに部品へ大きな負担

本来はターボラグ解消のための技術であり、アクセルを踏んだ瞬間に加速へつなげやすいというメリットがある。とくに競技車両では、立ち上がり加速の鋭さがタイムに直結するため意味がある。

ただしデメリットは非常に大きい。タービンを高負荷で回し続けるためターボ本体の寿命は短くなりやすく、日常的に使うストリートカーには負担が重い。さらに騒音が大きくなりやすく、周囲への迷惑や保安基準、整備不良の問題に発展する可能性もある。

比較すると、競技用のアンチラグは加速性能を得るための機能であり、ストリートのバブリングは音を楽しむ演出として使われるケースが多い。この違いは理解しておきたい。現在でもF1やスーパーGTなどのターボ車両では類似の考え方が使われることがあり、減速時に独特の音を発している。

◆触媒へのダメージと対策 バブリングで最も注意したいポイント

バブリングのスタイルを楽しむうえで最も気をつけたいのが、触媒に著しく負担がかかることだ。エキゾーストパイプ内で爆発が発生すると、その熱と衝撃を触媒が受け止めることになる。結果として触媒が破損し、中身が砕けて排気経路を詰まらせることもある。そうなれば触媒交換が必要になり、修理費用は決して軽くない。

これはスポーツ触媒でも純正触媒でも基本的な事情は同じで、バブリングを強く出すほど消耗は進みやすい。つまり、導入前には音の演出と引き換えに触媒交換コストを負担する可能性が高いことを理解しておく必要がある。

対策として考えられるのは次の点である。

・過度なバブリング設定にしない

・連続使用を避けて必要以上に高温状態を作らない

・触媒や排気温度の状態を定期点検する

・公道使用を前提とするなら保安基準と近隣環境に配慮する

サーキット専用マシンであれば触媒レス化で問題を避ける考え方もあるが、ストリートカーでは触媒を外すことはできない。公道で使う以上は、触媒を傷めるリスクを理解したうえで導入判断をすべきである。

◆NA車のバブリングはどうなのか 競技的な意味は薄い

また近年はNA車でバブリング仕様にしている例もある。これも意図的にエキゾーストパイプ内で爆発が起きるよう、バルブタイミングや点火タイミングをチューニングしているわけだが、そもそもNA車では競技においても何の意味もなさないケースが多い。少なくともターボ車のアンチラグのように、タービン回転を維持して再加速を鋭くするという理屈は使えない。

そのためNA車のバブリングはほぼサウンド演出に特化した仕様と考えたほうがよい。見た目や音のインパクトを求める人には魅力かもしれないが、機械的な負担や触媒への悪影響を考えると、メリットと釣り合うかは冷静に判断したいところである。

◆バブリングを導入する前に知るべき結論

気軽にECU書き換えでバブリング仕様にすることはできる。しかし、遅かれ早かれ触媒や排気系に問題を抱える可能性は高い。ターボ車なら本来の技術的背景はあるものの、ストリート仕様では音の演出が中心であり、NA車ではなおさら実利が薄い。

迫力ある排気音だけに注目するのではなく、ターボや触媒への負担 修理コスト 騒音面のデメリットまで理解したうえで導入することが重要だ。バブリングは仕組みを知って選べば納得感のあるチューニングになるが、知らずに入れると高くつく可能性がある。その点をよく理解して判断してもらいたい。