エンジン載せ替えは邪道じゃない！ いま合理的チューニングとして再評価される理由～カスタムHOW TO～

エンジン載せ替えチューンは、愛車を長く使いたい人にとってコストと時間を抑えやすい方法だ。オーバーホール待ちを減らし、短期間で復帰しやすい点が大きな理由である。

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◆エンジン載せ替えチューンが合理的といえる理由

エンジンごと載せ替えるチューニングや、他車種のエンジンに換装する方法に違和感を覚える人もいるだろう。しかし実際にはコストと時間を節約できる、きわめて合理的なチューニング手法がエンジン載せ替えである。

本来エンジンはボディと運命を共にする存在と考えられがちだが、載せ替えという選択肢もある。とくにエンジンオーバーホールでは、エンジンを分解して洗浄し、必要に応じてシリンダーのボーリングやヘッドの面研といった加工を施すことになる。

以前であれば、分解したエンジンをすぐに内燃機工場へ持ち込み、ボーリングや面研を終えたパーツが比較的早く戻ってきた。そのため再組み立てまでの時間も、今ほど長くはなかった。

しかし現在は、全国の内燃機工場で職人の高齢化が進み、多くの工場が廃業している。その結果、限られた大手加工業者に注文が集中し、加工完了まで長期間を要するケースが増えた。作業内容によっては、シリンダーを送ってから戻ってくるまで3か月以上かかることも珍しくない。そうなると、その間はクルマを使えないという大きなデメリットが生じる。

◆オーバーホール待ちを減らす載せ替えの考え方

そこで有効になるのが、別のエンジンをベースにあらかじめオーバーホールを済ませておき、完成したエンジンへ載せ替える方法だ。エンジンが完全に壊れているわけではなく、予防整備や性能回復を目的にオーバーホールするのであれば、この方法はとくに相性がいい。

自分のエンジンを分解し、加工に出し、戻ってきた部品を組み立てて再搭載する流れでは、どうしても長い停止期間が発生する。一方で、別のエンジンを先に仕上げておけば、載せ替え作業そのものは数日から数週間で完了し、クルマを早く現役復帰させやすい。

具体的には、中古エンジンを事前に分解して洗浄し、必要な加工を内燃機業者に依頼する。その後にエンジンを組み上げておき、現在のエンジンと積み替えるわけだ。こうすればロスタイムを最小限に抑えられる。取り外したエンジンは下取りとしてショップに渡され、再びオーバーホールされて別のクルマに使われることもある。

この方法のメリットは明快だ。

・クルマに乗れない期間を短くしやすい

・加工待ちによる予定の遅れを抑えやすい

・事前に予算や作業内容を決めやすい

一方でデメリットもある。ベースにする中古エンジンの状態には個体差があり、想定以上の部品交換が必要になる場合もある。この対策としては、圧縮測定や分解点検の実施、交換部品の事前リスト化、実績のあるショップ選びが重要になる。

◆異なるエンジンを積むエンジンスワップという選択肢

もうひとつの選択肢が、エンジンスワップと呼ばれる異なるエンジンへの換装だ。昔からある手法でいえば、AE86にトヨタの3S系エンジンを積んで2.0L化する、『シルビア』に『スカイラインGT-R』のRB26DETTを積むといった例が知られている。

エンジンスワップのメリットは、排気量アップや高耐久エンジンへの変更によって、元のエンジンを無理に追い込むより大きなパワーを引き出しやすい点にある。結果として、過度なハードチューンを避けながら出力を高められるため、仕様によっては耐久性や寿命の面でも有利になりやすい。

ただし、メリットだけではない。搭載にはエンジンマウント加工などのメカニカルな作業が必要になるうえ、最大のハードルは制御系だ。F-CON V Pro、MoTeC、LINKといったフルコンで制御する場合は、ハーネス製作から始まり、始動確認、燃調、点火、全回転域でのセッティングまで必要になる。内容次第では、制御系だけで100万円以上かかることもある。

◆86/GR86/BRZに見る現実的なスワップ事例

一方で、近年は比較的現実的なスワップ事例もある。たとえば『86』に『GR86』のエンジンを搭載する方法だ。86後期型であれば、GR86用エンジンを搭載して純正ECUのまま制御できるケースがあり、前述したような制御コストを大幅に抑えられる可能性がある。

しかもFA20系から排気量が400cc増えたFA24となるため、パワーだけでなくトルクの向上も期待しやすい。街乗りからスポーツ走行まで扱いやすさが増し、単なる最高出力アップだけではない実用的なメリットも得られる。

ここでの比較軸を整理すると、次のようになる。

・純正ベースの延長で仕上げたいか

・制御コストを抑えたいか

・出力だけでなくトルクや扱いやすさも重視するか

・将来的なメンテナンス性を優先するか

このように、単純なスペック比較ではなく、予算、納期、使い方まで含めて考えることが重要である。

◆ミッション載せ替えも有効なチューニング手法

また、86/BRZではエンジン以上にマニュアルミッションの強度が課題として挙がることがある。そこで注目されるのが、ミッションの載せ替えだ。具体的には、『フェアレディZ』のZ34用ミッションを『86』/『BRZ』に搭載する手法がある。

この仕様は専用キットが用意されており、Z34用ミッション込みで50万円前後に工賃を加えた価格で載せ替えできるケースがある。もともと3.7L車向けのミッションだけに高い耐久性が期待でき、86/BRZにターボやスーパーチャージャーを装着した高出力仕様でも対応しやすいのが魅力だ。

もちろん、こちらもデメリットはある。部品価格や工賃が安くはなく、載せ替え後のフィーリングやシフト操作の印象が変わる可能性もある。ただし、トラブルを抱えやすい純正ミッションを使い続けるリスクを考えると、長期的には有効な投資になる場合もある。

◆スワップキットがある車種は費用と安心感で有利

チューニングの魅力は自由度の高さにあるが、すべてをゼロからワンオフで作ると費用が膨らみやすい。その点、エンジンやミッションのスワップキットが確立されている車種は有利だ。取付コストを抑えやすく、作業実績も蓄積されているため、仕上がりの精度や信頼性にも期待しやすい。

さらに、車検に関わる申請や構造変更の面でも、実績があるショップやキットを使うほうが進めやすい。結果として、余計な遠回りを避けながら、安心してチューニングを楽しめる環境を整えやすくなる。

エンジン載せ替えやミッション換装は、派手な改造という印象を持たれがちだ。しかし実際には、納期・予算・耐久性・将来の拡張性を踏まえて選ぶ、非常に実践的な方法でもある。愛車を長く楽しみたいなら、オーバーホールだけでなく、載せ替えという合理的な選択肢も視野に入れておきたい。