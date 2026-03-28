社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～

純正ブレーキキャリパーの多くは片押し式である。この記事では、多ポット対向式キャリパーのメリットと注意点を、仕組みと実際の効き方からわかりやすく解説する。

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◆多ポット対向式キャリパーとは何か

純正ブレーキキャリパーの多くは片押し式である。一方、スポーツカーや重量のある高級車では対向式キャリパーが使われることが多く、レーシングカーの多くも4potや6potなど、ピストン数の多い対向式キャリパーを採用している。6potだけでなく、なかには8potもあるが、こうしたピストン数の多いキャリパーは何が優れているのだろうか。

ブレーキは、足でブレーキペダルを踏むことでマスターシリンダー内部のピストンを押し、圧送されたフルードがキャリパー内のピストンを動かしてパッドをローターに押し付ける仕組みである。このマスターシリンダーの大きさと、前後左右4つのキャリパー内ピストンの面積はバランスを考えて決められており、この面積比が変わると、強く踏まないと効きにくくなったり、ペダルストロークが長くなったりする。

そこで、ピストン数の多いキャリパーでは、1つのピストンあたりの面積を小さくし、合計面積は同じになるように設計することが多い。つまり、純正の片押し1ポットキャリパーのピストン面積と、アフターパーツメーカーの6potキャリパーの総ピストン面積は、近い値になるよう設計されているケースが多いのである。

◆多ポットキャリパーのメリット

そこでピストン数の多いキャリパーでは、1つあたりのピストンを小さくすることができる。小さなピストンをよりローターの外側に配置できれば、ブレーキローターのできるだけ外側で摩擦を発生させやすくなる。ローター径が大きいほど制動力を得やすいのと同じで、ローターの外周側を有効に使えることはブレーキ性能の面で有利である。

さらに、パッドの形状も円周方向に長くしやすくなる。そのパッド全体を複数のピストンで均一に押せるため、摩擦面積全体を有効に使いやすくなる。結果として、ピストン数の多いキャリパーは制動時の安定感やコントロール性を高めやすく、ブレーキ性能が高いと評価されるのである。

多ポット化で得られる主な利点

・ローター外周側を使いやすくなり、制動力を引き出しやすい

・大きなパッドを均一に押しやすい

・ペダルタッチや制動のコントロール性を高めやすい

・サーキット走行のような高負荷時でも安定性を確保しやすい

◆ピストン径を変える理由とパッド摩耗の対策

また、ピストン数の多いキャリパーでは、ローターが入ってくる側のピストンを小さくし、ローターが出ていく側のピストンを大きく設計することがある。これは、ローターが入ってくる側ではパッドとローターの摩擦が強くなりやすいからである。

すべて同じピストン面積だと、ローターが入ってくる側のパッドばかりが摩耗しやすくなる。そこでピストン径を調整し、ローターが入ってくる側には小さなピストンを、ローターが出ていく側には大きなピストンを配置することで、パッド全体をより均一に使いながら制動できるようにしている。偏摩耗を抑えやすい点も、多ポットキャリパーの重要なメリットである。

◆制動距離が必ず短くなるわけではない

こうした理由から、ピストン数の多いキャリパーはレースやサーキット走行の世界で使われている。パッドの面積を有効に使い、均一に押さえられることが大きなメリットである。ただし、キャリパーピストンを増やしたからといって、制動距離が必ず短くなるわけではない。

むしろ、クルマを短い距離でしっかり止めるには、どれだけタイヤのグリップを引き出せるかが重要である。どんなに強力なブレーキでも、タイヤが路面をつかめなければ十分には止まれない。制動距離を左右するのは、ブレーキそのものの能力だけでなく、タイヤ、路面、荷重移動、ABSの介入状況などの総合バランスである。

多ポットキャリパーのデメリットと注意点

多ポット対向式キャリパーには多くのメリットがあるが、デメリットもある。

・本体価格が高くなりやすい

・ホイールとのクリアランス確認が必要である

・重量増によってバネ下重量に影響する場合がある

・車種によっては前後バランスの見直しが必要である

・街乗り中心では性能差を体感しにくいことがある

こうした点を無視して装着すると、見た目は良くても扱いやすさやコスト面で不満が出ることがある。

デメリットへの対策

・街乗り中心なら、まずは高性能パッドやフルード、タイヤの見直しを優先する

・サーキット走行をするなら、用途に合ったピストン数とローター径を選ぶ

・装着前にホイール適合、重量、前後バランスを確認する

・ブランドや見た目だけでなく、ペダルフィールや補修性も比較する

◆重要なのはピストン数より総合バランス

そのため各社は、キャリパーの各ピストン面積を調整したり、キャリパー自体の剛性バランスを見直したりしている。さらに、ピストンの材質を変え、あえて柔らかい材質を使うことで、ペダルタッチに絶妙な扱いやすさを持たせる設計もある。

狙っているのは単純な制動力の強化ではなく、ドライバーがブレーキを繊細にコントロールしやすくし、タイヤのグリップを最大限に引き出せる状態をつくることである。

多ポット対向式キャリパーは、確かに高性能なブレーキシステムである。しかし本当に重要なのは、ピストン数の多さそのものではなく、ローター、パッド、タイヤ、車重、用途まで含めた総合バランスである。街乗りなのか、ワインディングなのか、サーキットなのか。使用シーンに合ったブレーキ選びこそが、満足度の高いカスタムにつながるのである。