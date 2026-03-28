ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～

社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～
  • 社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～
  • 社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～
  • 社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～
  • 社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～
  • 社外ブレーキキャリパーは何が違う？ 仕組みと本当のメリットを解説～カスタムHOW TO～

純正ブレーキキャリパーの多くは片押し式である。この記事では、多ポット対向式キャリパーのメリットと注意点を、仕組みと実際の効き方からわかりやすく解説する。

【画像全5枚】

◆多ポット対向式キャリパーとは何か

純正ブレーキキャリパーの多くは片押し式である。一方、スポーツカーや重量のある高級車では対向式キャリパーが使われることが多く、レーシングカーの多くも4potや6potなど、ピストン数の多い対向式キャリパーを採用している。6potだけでなく、なかには8potもあるが、こうしたピストン数の多いキャリパーは何が優れているのだろうか。

ブレーキは、足でブレーキペダルを踏むことでマスターシリンダー内部のピストンを押し、圧送されたフルードがキャリパー内のピストンを動かしてパッドをローターに押し付ける仕組みである。このマスターシリンダーの大きさと、前後左右4つのキャリパー内ピストンの面積はバランスを考えて決められており、この面積比が変わると、強く踏まないと効きにくくなったり、ペダルストロークが長くなったりする。

そこで、ピストン数の多いキャリパーでは、1つのピストンあたりの面積を小さくし、合計面積は同じになるように設計することが多い。つまり、純正の片押し1ポットキャリパーのピストン面積と、アフターパーツメーカーの6potキャリパーの総ピストン面積は、近い値になるよう設計されているケースが多いのである。

◆多ポットキャリパーのメリット

そこでピストン数の多いキャリパーでは、1つあたりのピストンを小さくすることができる。小さなピストンをよりローターの外側に配置できれば、ブレーキローターのできるだけ外側で摩擦を発生させやすくなる。ローター径が大きいほど制動力を得やすいのと同じで、ローターの外周側を有効に使えることはブレーキ性能の面で有利である。

さらに、パッドの形状も円周方向に長くしやすくなる。そのパッド全体を複数のピストンで均一に押せるため、摩擦面積全体を有効に使いやすくなる。結果として、ピストン数の多いキャリパーは制動時の安定感やコントロール性を高めやすく、ブレーキ性能が高いと評価されるのである。

多ポット化で得られる主な利点

・ローター外周側を使いやすくなり、制動力を引き出しやすい
・大きなパッドを均一に押しやすい
・ペダルタッチや制動のコントロール性を高めやすい
・サーキット走行のような高負荷時でも安定性を確保しやすい

◆ピストン径を変える理由とパッド摩耗の対策

また、ピストン数の多いキャリパーでは、ローターが入ってくる側のピストンを小さくし、ローターが出ていく側のピストンを大きく設計することがある。これは、ローターが入ってくる側ではパッドとローターの摩擦が強くなりやすいからである。

すべて同じピストン面積だと、ローターが入ってくる側のパッドばかりが摩耗しやすくなる。そこでピストン径を調整し、ローターが入ってくる側には小さなピストンを、ローターが出ていく側には大きなピストンを配置することで、パッド全体をより均一に使いながら制動できるようにしている。偏摩耗を抑えやすい点も、多ポットキャリパーの重要なメリットである。

◆制動距離が必ず短くなるわけではない

こうした理由から、ピストン数の多いキャリパーはレースやサーキット走行の世界で使われている。パッドの面積を有効に使い、均一に押さえられることが大きなメリットである。ただし、キャリパーピストンを増やしたからといって、制動距離が必ず短くなるわけではない。

むしろ、クルマを短い距離でしっかり止めるには、どれだけタイヤのグリップを引き出せるかが重要である。どんなに強力なブレーキでも、タイヤが路面をつかめなければ十分には止まれない。制動距離を左右するのは、ブレーキそのものの能力だけでなく、タイヤ、路面、荷重移動、ABSの介入状況などの総合バランスである。

多ポットキャリパーのデメリットと注意点

多ポット対向式キャリパーには多くのメリットがあるが、デメリットもある。

・本体価格が高くなりやすい
・ホイールとのクリアランス確認が必要である
・重量増によってバネ下重量に影響する場合がある
・車種によっては前後バランスの見直しが必要である
・街乗り中心では性能差を体感しにくいことがある

こうした点を無視して装着すると、見た目は良くても扱いやすさやコスト面で不満が出ることがある。

デメリットへの対策

・街乗り中心なら、まずは高性能パッドやフルード、タイヤの見直しを優先する
・サーキット走行をするなら、用途に合ったピストン数とローター径を選ぶ
・装着前にホイール適合、重量、前後バランスを確認する
・ブランドや見た目だけでなく、ペダルフィールや補修性も比較する

◆重要なのはピストン数より総合バランス

そのため各社は、キャリパーの各ピストン面積を調整したり、キャリパー自体の剛性バランスを見直したりしている。さらに、ピストンの材質を変え、あえて柔らかい材質を使うことで、ペダルタッチに絶妙な扱いやすさを持たせる設計もある。

狙っているのは単純な制動力の強化ではなく、ドライバーがブレーキを繊細にコントロールしやすくし、タイヤのグリップを最大限に引き出せる状態をつくることである。

多ポット対向式キャリパーは、確かに高性能なブレーキシステムである。しかし本当に重要なのは、ピストン数の多さそのものではなく、ローター、パッド、タイヤ、車重、用途まで含めた総合バランスである。街乗りなのか、ワインディングなのか、サーキットなのか。使用シーンに合ったブレーキ選びこそが、満足度の高いカスタムにつながるのである。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カスタムHOW TO

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES