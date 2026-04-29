成田空港でキャンピングカーレンタル開始、限定仕様も　JALグループ「JAPAN RV TRAVELLER」

JALエアテックと日本航空は4月から、マイルが積算されるキャンピングカー・レンタルサービス「JAPAN RV TRAVELLER」を成田空港（千葉県成田市）を最初の拠点として開始した。

【画像全2枚】

このサービスは、キャンピングカー（RV）のレンタル利用料金に応じてJALのマイルがたまる仕組みだ。専用ウェブサイトはキャンピングカーの予約プラットフォームとしても機能し、提携事業者が保有する20台以上のキャンピングカーを予約できる。

車両の製造とレンタカー事業を手がける日本有数のキャンピングカーメーカー、バンテックと提携。貸し出し・返却場所はバンテックレントアカー（千葉県成田市取香188-1）で、成田空港からの無料送迎も用意されている。

サービス開始を記念したスペシャルデザイン車両（2台）も登場する。内外装に飛行機や鶴のモチーフをあしらった特別塗装を施しており、テレワークにも対応するWi-Fiを完備。JAL機内で提供しているアメニティやコンソメスープなどの、オリジナルグッズも楽しめる。スペシャルデザイン車両の貸し出しは7月1日に開始する。

キャンピングカーは移動と宿泊が一体となっており旅の自由度が高いことから、海外から日本を訪れる旅行者を中心に人気が高まっているいっぽう、国内ではまだ普及途上にある。

両社はこのサービスを、JALグループの航空ネットワークや顧客基盤を活用して、キャンピングカーの利用を促進するとともに、地方観光地における二次交通や宿泊施設の不足といった、課題の解消につなげる「ラストワンマイル」の取り組みと位置づけている。キャンピングカーの整備・運用にはJALエアテックが空港内の特殊車両整備で長年培ってきた技術とノウハウを活用する。

今後は成田空港にとどまらず、全国各空港を拠点とするRVレンタル事業者との連携を広げ、車中泊スポットや地域アクティビティの手配もサイト内で完結できるポータルサイトへの成長をめざす。