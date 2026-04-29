ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

成田空港でキャンピングカーレンタル開始、限定仕様も　JALグループ「JAPAN RV TRAVELLER」

「JAPAN RV TRAVELLER」スペシャルデザイン車両
  • 「JAPAN RV TRAVELLER」スペシャルデザイン車両
  • 成田空港

JALエアテックと日本航空は4月から、マイルが積算されるキャンピングカー・レンタルサービス「JAPAN RV TRAVELLER」を成田空港（千葉県成田市）を最初の拠点として開始した。

【画像全2枚】

このサービスは、キャンピングカー（RV）のレンタル利用料金に応じてJALのマイルがたまる仕組みだ。専用ウェブサイトはキャンピングカーの予約プラットフォームとしても機能し、提携事業者が保有する20台以上のキャンピングカーを予約できる。

車両の製造とレンタカー事業を手がける日本有数のキャンピングカーメーカー、バンテックと提携。貸し出し・返却場所はバンテックレントアカー（千葉県成田市取香188-1）で、成田空港からの無料送迎も用意されている。

サービス開始を記念したスペシャルデザイン車両（2台）も登場する。内外装に飛行機や鶴のモチーフをあしらった特別塗装を施しており、テレワークにも対応するWi-Fiを完備。JAL機内で提供しているアメニティやコンソメスープなどの、オリジナルグッズも楽しめる。スペシャルデザイン車両の貸し出しは7月1日に開始する。

キャンピングカーは移動と宿泊が一体となっており旅の自由度が高いことから、海外から日本を訪れる旅行者を中心に人気が高まっているいっぽう、国内ではまだ普及途上にある。

両社はこのサービスを、JALグループの航空ネットワークや顧客基盤を活用して、キャンピングカーの利用を促進するとともに、地方観光地における二次交通や宿泊施設の不足といった、課題の解消につなげる「ラストワンマイル」の取り組みと位置づけている。キャンピングカーの整備・運用にはJALエアテックが空港内の特殊車両整備で長年培ってきた技術とノウハウを活用する。

今後は成田空港にとどまらず、全国各空港を拠点とするRVレンタル事業者との連携を広げ、車中泊スポットや地域アクティビティの手配もサイト内で完結できるポータルサイトへの成長をめざす。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

レンタカー

JAL 日本航空

バンテック

成田空港（成田国際空港）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES