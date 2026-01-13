JR東日本とJAL、新幹線と航空機を組み合わせた国際輸送サービス「JAL de はこビュン」を1月13日開始

JR東日本と日本航空（JAL）は、JR東日本グループの列車荷物輸送サービス「はこビュン」とJALグループの国際線航空貨物輸送を組み合わせた新輸送サービス「JAL de はこビュン」の販売を1月13日に開始する。

新サービスは、新幹線と航空機のスピードに加え、輸送および通関手続きをワンストップで行うことで、各地域から目的地まで迅速に荷物を届けることが可能となる。

両社グループは2025年10月に仙台からシンガポールへ梨を輸送するトライアルを実施しており、このたび正式にサービスを開始することとなった。

商品化第1弾として、福井から台湾まで「越前がに」をはじめとした水産品を輸送する。地域の特産品を新鮮な状態で輸送し、「ホテルメトロポリタン プレミア 台北」で福井県の食のPR活動を実施する。

出発駅は、はこビュンサービス展開駅（新函館北斗、新青森、盛岡、秋田、仙台、新潟、長野、敦賀など）で、経由空港は東京国際空港（羽田）と成田国際空港。輸出先空港は、シンガポール・チャンギ国際空港、クアラルンプール国際空港、香港国際空港、台湾桃園国際空港、台北松山空港となる。輸送品目は生鮮品（鮮魚、青果、花きなど）、機械部品などだ。

第1弾の敦賀発台湾向け水産品輸送は、1月13日にかがやき508号（敦賀駅9時21分発、東京駅12時36分着）で輸送し、JAL99便（羽田空港18時10分発、台北松山空港22時00分着、日本時間）で台湾へ運ぶ。台北松山空港到着後、台湾桃園空港まで陸送し桃園空港にて通関を行う。輸送品は福井県特産の水産品（越前がに、敦賀真鯛、若狭まはた）だ。

サービスの特徴は、新幹線の高頻度・定時性と航空便の長距離高速輸送を組み合わせることにより、他の輸送手段に比べて大幅な時間短縮が可能となること。JR東日本グループの地方ネットワークとJALグループのグローバルネットワークを掛け合わせることで、優れた地産品の更なる輸出拡大を実現する。

また、新幹線を活用することで、トラックドライバーの労働力不足の解消やCO2排出量削減などを目指すモーダルシフトの受け皿として新たな輸送の選択肢を拡大し、持続可能な物流の推進に寄与する。

JR東日本グループとJALグループは、優れた地産品の更なる海外輸出拡大を通して日本の食の魅力を発信し、地域活性化を目指していく。