車高調装着後にアライメント調整は必要？ 費用目安とタイヤ偏摩耗を防ぐポイント～カスタムHOW TO～

この記事で解決することはホイールアライメントの役割と調整効果、費用、車高を下げた後の注意点で、結論から言えばホイールアライメントはクルマの走行性能やタイヤの寿命に大きな影響を与える重要な調整項目だ。

タイヤがどんな向きでクルマに取り付けられているかを示す数値で、キャンバー角やトー角、キャスター角などが代表的な要素となる。ただしメーカー基準値に戻すだけがアライメント調整ではない。街乗り、高速道路、ワインディング、サーキットなど走る場面によって適した数値は変わり、調整次第でハンドリングや安定性、タイヤの減り方まで変えることができる。

◆ホイールアライメントとはタイヤの向きを整える重要な調整

アライメントを構成する主な要素は、キャンバー角＝“正面から見たタイヤの傾き”、トー角＝“真上から見たタイヤの向き”、キャスター角＝“真横から見たステアリング軸の傾き”だ。

それぞれの数値にはクルマごとにメーカー基準値が設定されている。しかし走行距離の増加やサスペンションの劣化、段差の乗り越え、車高変更などによって少しずつズレていく。だからこそ定期的な測定と調整が重要になる。

◆キャンバー角とはコーナリング性能とタイヤ摩耗に関わる角度

キャンバー角はクルマを正面から見た際、タイヤが地面に対して垂直な線からどれだけ傾いているかを示す角度だ。タイヤの上側が車体側に倒れ、下側が外側に開いている状態はネガティブキャンバーと呼ばれ、いわゆる「ハの字」の状態になる。

スポーツカーやサーキット走行を意識したクルマでは、この角度を強めて「キャンバーを付ける」セッティングにすることがある。メリットはコーナリング中に車体がロールした際、外側タイヤの接地面を使いやすくなること。タイヤが路面に対してより適切に接地しやすくなり、グリップを引き出しやすくなる。キャンバー角が足りないとコーナリング中にタイヤの外側ばかりに負担がかかり、接地面を十分に使えないことがある。

一方でデメリットもある。ネガティブキャンバーを大きく付けすぎると直進時にタイヤの内側へ負担が集中し、内減りと呼ばれる偏摩耗が起きやすくなる。直進時の接地面も減るため、サーキットなどの限界領域ではブレーキング時にロックしやすくなり、ABSが入りやすくなる場合もある。

普段乗りでは直進安定性が悪化したり、タイヤのイン側のエッジだけが摩耗したりすることもある。対策としては、見た目やコーナリング性能だけで数値を決めず、使用環境に合わせてトー角とセットで調整することが重要だ。

◆トー角とは直進安定性とステアリング応答を左右する数値

トー角はクルマを真上から見た時に、タイヤの前端が内側を向いているか外側を向いているかを示す数値だ。前端が内側を向いていればトーイン、外側を向いていればトーアウトとなる。スキーでいうボーゲンに近い状態がトーインだ。

一般的にトーイン方向にすると直進安定性を高めやすく、ステアリングセンター付近の落ち着きが出やすい。一方で付けすぎると抵抗が増えたり、タイヤが偏摩耗したりする原因になる。

トーアウト方向にするとステアリング操作に対する初期応答性が高まり、向きの変わりやすさを感じやすくなる。ただし過度に付けると直進時に落ち着きがなくなり、高速道路などで疲れやすくなる場合がある。

クルマの標準設定では、トーゼロからわずかにトーイン寄りに設定されていることが多い。街乗りや高速道路を中心に使うなら安定性重視、サーキットやワインディングを重視するなら応答性重視というように、走る場面で狙う方向性が変わってくる。

また合法状態で走行するには、サイドスリップと呼ばれる数値が適正範囲に収まっている必要がある。サイドスリップはクルマが直進する際にタイヤがどれだけ横方向に滑っているかを示す数値で、一般的には1m走行あたり±5mm以内が目安とされる。

例えばキャンバー角をネガティブ方向に大きく付けると、タイヤは内側へ転がろうとする力が強まり、サイドスリップの値が大きくなることがある。そのためバランスを取るにはトー角の調整が必要になる。このようにキャンバー角とトー角は別々ではなく、セットで考えることが大切だ。

◆キャスター角とはステアリングの戻りと安定感に関わる角度

キャスター角はクルマを真横から見た時の、フロントサスペンションの回転軸の傾きのことだ。バイクや自転車のフロントフォークが斜めに傾いているのと同じような考え方で、ステアリングの戻りや直進安定性に影響する。

キャスター角が付いていることで、ステアリングは自然にセンターへ戻ろうとする力を生み出す。これをセルフアライニングトルクと呼ぶ。またステアリングを切った時にタイヤの角度変化にも影響し、コーナリング性能を高めやすくなる傾向がある。

ただしキャスター角は、一般的な市販車ではキャンバー角やトー角ほど簡単に調整できない場合が多い。調整式アームやピロアッパーマウントなどを使うチューニング車両では変更できることもあるが、街乗り中心のクルマでは無理に追い込むよりも、基準値から大きく外れていないかを確認することが重要になる。

◆アライメント調整のメリットとデメリットを比較する

アライメント調整には多くのメリットがある。タイヤの接地が適正化されることで偏摩耗を防ぎやすくなり、タイヤを長く使えるようになる。走行抵抗が減れば燃費にも良い影響が期待でき、ステアリングの落ち着きが増すことで長距離運転でも疲れにくくなる。

サーキット走行ではタイヤのグリップを引き出しやすくなり、コーナリングやブレーキングの安定感にもつながる。つまりアライメント調整は、タイヤ寿命、燃費、運転のしやすさ、スポーツ走行のすべてに関わる重要なメンテナンスなのだ。

一方でデメリットはコストがかかることだ。調整費用は一般的に2万～5万円程度が目安になる。測定が1万円前後で、調整は1カ所あたり3000円程度という料金形態も見られる。

前後マルチリンク式サスペンションのように調整箇所が多い車両では費用が高くなりやすい。反対にコンパクトカーのようにフロントがストラット式、リアがトーションビーム式の場合は調整箇所が少なく、比較的安く済むこともある。

比較する際のポイントは以下の通りだ。

・街乗り中心なら直進安定性とタイヤ寿命を重視する

・高速道路が多いならステアリングの落ち着きを重視する

・ワインディングやサーキットでは旋回性と接地性を重視する

・車高を下げたクルマはキャンバー角とトー角のズレに注意する

・費用だけでなく測定精度と調整ノウハウも重視する

◆車高調やダウンサス装着後はアライメント調整が必要

アライメントは一度調整すれば終わりではない。サスペンションに使われているゴムブッシュが経年劣化で硬化したり変形したりすると、アームの位置がズレてアライメントも変わってくる。縁石に強く乗り上げたり、大きな段差を通過したりした際の衝撃で数値が変わることもある。

さらに車高調やダウンサスで車高を下げると、サスペンションアームの角度が変化し、キャンバー角やトー角も自動的に変わる。よく「車高調を装着したらアライメント調整は必要ですか？」という質問があるが、答えは基本的に必要だ。

車高が変わればアライメントも変わる。さらにサスペンションを付け外しするだけでも数値がズレることがある。車高を変えた直後はもちろん、タイヤを新品に交換したタイミングや直進時にハンドルが取られるようになった時、偏摩耗が目立ってきた時にも測定しておきたい。

目安としては、少なくとも車検ごとにアライメントを確認するのがおすすめだ。加えて車高調やダウンサスの装着後、タイヤ交換後、足まわり部品の交換後、強い衝撃を受けた後は早めに測定しておくと安心できる。

ホイールアライメントは見た目ではわかりにくいが、走りの質とタイヤの寿命を大きく左右する。愛車を気持ちよく安全に走らせたいなら、キャンバー角、トー角、キャスター角の役割を理解したうえで、使い方に合った調整をプロショップに相談するのが近道だ。