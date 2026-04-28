ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

テスラ、新店舗5拠点オープンラッシュへ…4月29日の大阪なんばを皮切りに

テスラなんば（4/29（水）オープン）
  • テスラなんば（4/29（水）オープン）
  • テスラ二子玉川（5/13（水）オープン）
  • テスラ昭島（5/25（月）オープン）
  • テスラ仙台上杉（5/27（水）オープン）
  • テスラ札幌発寒（5/29（金）オープン）

テスラは、日本全国での店舗ネットワーク拡大を加速させ、4月末から5月末にかけて新たに5店舗を順次オープンすると発表した。

【画像全5枚】

新規オープンの店舗は5カ所。

テスラなんば（大阪市浪速区）は4月29日、なんばパークス内に開業する。

テスラ二子玉川（東京都世田谷区）は5月13日、二子玉川ライズS.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電内にオープンする。

テスラ昭島（東京都昭島市）は5月25日、モリタウン昭島内に開業する。

テスラ仙台上杉（宮城県仙台市青葉区）は5月27日、イオンモール仙台上杉内にオープン予定だ。

テスラ札幌発寒（北海道札幌市西区）は5月29日、イオンモール札幌発寒内に開業を予定している。

これらの新店舗を加えると、テスラの日本国内の店舗数は38店舗となる。ポップアップストアを含めると全国40拠点で試乗体験などが可能となり、『モデル3』や『モデルY』をはじめとする電気自動車を身近に体験できる環境がさらに広がる。

各店舗はショッピングモールなどの商業施設内に設けられており、買い物のついでに立ち寄れる利便性の高い立地が特徴だ。施設の営業時間に合わせて夜間まで営業している店舗も多く、仕事帰りや大型連休中も試乗予約を受け付けている。試乗の予約はウェブサイトにて、オープン2週間前から順次受け付ける。

テスラのEVの購入者は、国の補助金として127万円を受け取れるほか、東京都在住者は東京都から最大80万円（通常40万円）の補助金も受け取ることができる。補助金制度は予算がなくなり次第終了となる。

テスラのスーパーチャージャーは世界で7万5000基を超える急速充電ネットワークだ。日本国内では北海道から沖縄まで全国148拠点・726基を運営しており（2026年4月末現在）、150kW以上の充電性能を持つ国内充電設備の大半を占める。テスラは今後も充電ネットワークの拡大を続ける、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テスラ（Tesla）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES