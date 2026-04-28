いすゞ・UDトラックス、『エルフミオ』や『クオン』最新モデルを展示…ジャパントラックショー2026に共同出展へ

いすゞ自動車とUDトラックスは、5月14日（木）から16日（土）にパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」に共同出展すると発表した。

【画像全6枚】

主催は一般社団法人 国際物流総合研究所で、ブース番号はA-02だ。

いすゞグループブースのコンセプトは「ともに創る、運ぶの最適」。最新車両の展示に加え、いすゞリーシングサービスによる運用コスト最適化サービスや、いすゞA&Sの純正用品なども紹介する。カーボンニュートラル化や自動運転・先進安全といった次世代技術分野の最新の取り組みも展示する予定だ。

■エルフミオ（冷凍バン）

いすゞエルフミオ

AT限定普通自動車運転免許で運転できる「だれでもトラック」として注目されるエルフミオの冷凍バンを展示する。コンパクトなボディで都市部の狭い道路にも対応し、冷凍・冷蔵の両温度帯に対応した高性能冷却システムを搭載する。

■ギガ（大型トラック）

国内で初めて車輪脱落予兆検知システムを標準搭載した大型トラック「ギガ」の最新モデルを展示する。耐久性・軽量化・コストのバランスを高い次元で実現する完成車「Gカーゴ」を披露する。

■フォワード（中型トラック）

中型トラック「フォワード」の完成車「Fカーゴ」は実用装備を標準化した即戦力モデル。ブースでは荷室装備などを実際に触れられる体感型の展示を用意する。

■エルフ EV（BEV小型トラック）

いすゞエルフ EV

ディーゼル車と変わらない使い勝手で走行中のCO2排出ゼロを実現するBEV小型トラック「エルフ EV」も展示する。稼働状況や電力使用・充電タイミングを一元管理する「EVision」や、充電計画の最適化・電力コスト抑制を支援する「SmartEVer」といったソリューションも紹介する。

■クオン（UDトラックス・大型トラック）

UDトラックスQuon（クオン）

UDトラックスの大型トラック「クオン」2026年モデルは、精悍で上質なフロントフェイスに進化。最新の電子制御式トランスミッション「ESCOT」の最新版を全車に採用し、快適な操作性と安全運転への貢献を実現している。参考出展として、自動連結装置を搭載したトラクタも展示する予定だ。

開催時間は10:00～18:00（最終日は17:00終了）。