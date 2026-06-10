いすゞ、大型観光バス『ガーラ』を改良…12速AMT採用と先進安全機能を大幅強化

いすゞ自動車は6月9日、大型観光バス『ガーラ』を一部改良し、発売した。

【画像】いすゞ『ガーラ』改良新型

先進安全機能や運転支援機能を大幅に強化するとともに、12速AMT（自動変速機）の採用やエクステリアデザインの刷新を行い、安全性と快適性をさらに進化させた。

観光バス事業を取り巻く環境では、安全運行の維持や人材確保が重要な課題となっている。改良新型ガーラでは、出会い頭警報・左折巻き込み警報・車線変更警報を新たに採用したほか、標識認識システム、標識連動型車速制御システム、ドライバー異常時対応システム（EDSS）などの先進安全機能を搭載した。

交差点や市街地、高速道路などさまざまな運行シーンにおいて、周辺状況や走行状態の把握を支援し、ドライバーの認知・判断・操作をサポートする。また、可変配光型LEDヘッドランプを採用し、夜間走行時の視認性と被視認性の向上を両立した。

パワートレインについては、エンジンとトランスミッションの組み合わせをA09Cエンジンと12速AMTに統合した。2ペダル操作により、ドライバーの運転操作の負荷を軽減するとともに、優れた省燃費性・静粛性・快適な乗り心地を実現している。さらに、トランスミッション協調制御付流体式リターダーの採用により、高い制動性能も発揮する。

エクステリアデザインについては、フルモデルチェンジ以来初となる変更を実施した。フロントとリヤ部分の形状を変更し、上質感と存在感を高めながら空力性能を向上。ヘッドライト、リヤコンビネーションランプ、コーナリングランプをLED化し、視認性と被視認性の向上を両立した。

快適性の面では、エントランスおよび運転席周辺のカラーコーディネートを刷新し、インテリアデザインを見直した。乗客にとって快適で上質な移動空間を提供する。

ラインアップはスーパーハイデッカーとハイデッカーの2種類のボディを展開し、貸切・高速路線など多様な運行ニーズに対応する。