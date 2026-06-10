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いすゞ、大型観光バス『ガーラ』を改良…12速AMT採用と先進安全機能を大幅強化

・出会い頭警報・左折巻き込み警報・車線変更警報など先進安全機能を新たに採用し、ドライバーの認知・判断・操作をサポート。

・エンジンをA09Cエンジンと12速AMTの組み合わせに統合し、快適な走行性能・省燃費性・静粛性を実現。

・フルモデルチェンジ以来初となるエクステリアデザイン変更を実施し、空力性能と上質感を両立。

いすゞ『ガーラ』改良新型
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いすゞ自動車は6月9日、大型観光バス『ガーラ』を一部改良し、発売した。

【画像】いすゞ『ガーラ』改良新型

先進安全機能や運転支援機能を大幅に強化するとともに、12速AMT（自動変速機）の採用やエクステリアデザインの刷新を行い、安全性と快適性をさらに進化させた。

観光バス事業を取り巻く環境では、安全運行の維持や人材確保が重要な課題となっている。改良新型ガーラでは、出会い頭警報・左折巻き込み警報・車線変更警報を新たに採用したほか、標識認識システム、標識連動型車速制御システム、ドライバー異常時対応システム（EDSS）などの先進安全機能を搭載した。

交差点や市街地、高速道路などさまざまな運行シーンにおいて、周辺状況や走行状態の把握を支援し、ドライバーの認知・判断・操作をサポートする。また、可変配光型LEDヘッドランプを採用し、夜間走行時の視認性と被視認性の向上を両立した。

パワートレインについては、エンジンとトランスミッションの組み合わせをA09Cエンジンと12速AMTに統合した。2ペダル操作により、ドライバーの運転操作の負荷を軽減するとともに、優れた省燃費性・静粛性・快適な乗り心地を実現している。さらに、トランスミッション協調制御付流体式リターダーの採用により、高い制動性能も発揮する。

エクステリアデザインについては、フルモデルチェンジ以来初となる変更を実施した。フロントとリヤ部分の形状を変更し、上質感と存在感を高めながら空力性能を向上。ヘッドライト、リヤコンビネーションランプ、コーナリングランプをLED化し、視認性と被視認性の向上を両立した。

快適性の面では、エントランスおよび運転席周辺のカラーコーディネートを刷新し、インテリアデザインを見直した。乗客にとって快適で上質な移動空間を提供する。

ラインアップはスーパーハイデッカーとハイデッカーの2種類のボディを展開し、貸切・高速路線など多様な運行ニーズに対応する。

《森脇稔》

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