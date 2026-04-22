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“都会派”電動アシスト自転車『ヤマハ PAS CRAIG』に2026年モデル登場、「プラス」は航続124kmを実現

ヤマハ PAS CRAIG（メルティグラファイト）
  • ヤマハ PAS CRAIG（メルティグラファイト）
  • ヤマハ PAS CRAIG（メルティグラファイト）
  • ヤマハ PAS CRAIG（マットラベンダー）
  • ヤマハ PAS CRAIG（マットラベンダー）
  • ヤマハ PAS CRAIG PLUS（マットグレイッシュベージュ）
  • ヤマハ PAS CRAIG PLUS（マットグレイッシュベージュ）
  • ヤマハ PAS CRAIG PLUS（カーキジェイド2）
  • ヤマハ PAS CRAIG PLUS（カーキジェイド2）

ヤマハ発動機は、洗練されたスタイリングが特徴の電動アシスト自転車『PAS CRAIG（パス クレイグ）』と、さらに実用性を加えた『PAS CRAIG PLUS（パス クレイグ プラス）』の2026年モデルを6月11日に発売すると発表した。

【画像】ヤマハ『PAS CRAIG』と『PAS CRAIG PLUS』の2026年モデル

「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発。週末の街乗りや通勤など、普段使いに特化したスタイリッシュなデザインのシティモデルで、初めて電動アシスト自転車に触れる30～40代男性をターゲットとした。

車名の「CRAIG」は、CROSSBIKE＝クロスバイクらしいフレーム、RAPID＝電動アシストで素早く駆け抜ける、AGILE＝細さからくる身軽な印象、INTELLIGENCE＝知性を感じさせるシンプルな形状、GLAD＝所有する、運転する喜び、それぞれの頭文字をとった。クロスバイクタイプのデザインながら本格的なeバイクほどの高性能ではなく、価格を抑えることで新規層にアピールする。

ヤマハ PAS CRAIG（メルティグラファイト）ヤマハ PAS CRAIG（メルティグラファイト）

街中の様々なシーンにフィットするシンプルかつ上質なデザインと機能を特徴とし、細身のパイプフレーム、ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリング、耐水構造カバーでメンテナンス負担を軽減する内装3段変速と、日常生活での数キロ圏内の移動に適した装備としている。

2026年モデルのカラーリングは、フォーマルからカジュアルまで、どんな服装ともマッチする「メルティグラファイト」を新たに追加。既存色「マットラベンダー」との2色展開となる。価格は12万9000円（税込）。

ヤマハ PAS CRAIG PLUS（マットグレイッシュベージュ）ヤマハ PAS CRAIG PLUS（マットグレイッシュベージュ）

「PAS CRAIG PLUS」は、PAS CRAIGの洗練されたデザインはそのままに、毎日の通勤・通学に便利な実用性を追加したモデルだ。少ない充電頻度で使える15.8Ahの大容量バッテリーを搭載。一充電あたりの走行距離は124km（オートエコモードプラス）と、PAS CRAIGの同70kmと比べ大幅に

また、突然の雨でも安心な前後フルフェンダーを装備している。

カラーリングはカジュアルな印象を与える「マットグレイッシュベージュ」を加え、「カーキジェイド2」「マットジェットブラック」の計3色展開とした。価格は14万2000円（税込）。

《レスポンス編集部》

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