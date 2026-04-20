BMW X3「M50」に「フローズン・エディション」、カーボン製パーツ採用…1148万円

ビー・エム・ダブリューは、『X3』のMパフォーマンス・モデル「M50 xDrive」をベースにした特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を全国のBMW正規ディーラーで発売した。価格は1148万円だ。

【画像】BMW X3 M50 xDriveの「FROZEN EDITION」

BMW X3 M50 xDriveの「FROZEN EDITION」

ボディカラーには、BMW Individualフローズン・ブラック（メタリック）またはBMW Individualフローズン・ピュア・グレー（メタリック）の2色を設定。シートにはMアルカンターラ/ヴェガンザ・コンビネーション ブラックを採用した。

BMW X3 M50 xDriveの「FROZEN EDITION」

外装では、21インチMライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング1037M（ジェット・ブラック）を装着。BMW Mパフォーマンスのドア・ミラー・キャップ、フィラー・キャップ、テールパイプ・カバーにはカーボン素材を使用し、スポーティな印象を強調している。

内装にはファインブラッシュ・アルミニウム・トリムやパノラマ・ガラス・サンルーフを標準装備。コンフォート・パッケージとして、フロントのアクティブ・ベンチレーション・シート、前後シート・ヒーティング、ステアリング・ホイール・ヒーティングも備える。

ベースモデルのBMW X3 M50 xDriveは、BMW M社が開発したMパフォーマンス・モデルだ。最高出力280kW/5500rpm、最大トルク540Nm/1900～4800rpmを発揮する3.0L直列6気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載する。

これに8速オートマチック・トランスミッション、インテリジェント4輪駆動システム「xDrive」、48Vマイルド・ハイブリッド・システムを組み合わせ、システム・トータルで最高出力293kW、最大トルク580Nmを実現している（自社データによる参考値）。

さらに、電子制御式のMスポーツ・デファレンシャル、アダプティブMサスペンション、バリアブル・スポーツ・ステアリング、Mスポーツ・ブレーキ（レッド・ハイグロス・キャリパー）を組み合わせ、高い走行性能を追求している。