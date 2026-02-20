ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW X3にも「Edition Shadow」、ブラックグリルで精悍に…450台限定で935万円

BMW X3 20d xDrive Edition Shadow
ビー・エム・ダブリューは2月20日、『X3』をベースにした「20d xDrive Edition Shadow」を日本全国450台限定で導入し、全国のBMW正規ディーラーで発売した。価格は935万円。納車開始は3月以降を予定している。

「X3 20d xDrive Edition Shadow」は、2.0L直列4気筒BMWツインパワー・ターボ・クリーン・ディーゼル・エンジンにマイルドハイブリッドシステムを組み合わせ、最高出力145kW、最大トルク400Nmを発揮する。

ダイナミックな走りを実現する8速オートマチック・トランスミッションおよびBMWのインテリジェント4輪駆動システムxDriveを搭載。エアロダイナミクスの最適化等により、セグメント最大級となるWLTCモードで16.3km/Lの燃料消費率を実現した「X3 20d xDrive」をベースに、標準装備品を充実させ、さらに専用装備品を装備したモデルである。

X3 20d xDrive Edition Shadowには、21インチ・アルミ・ホイール(ブラック)、Mスポーツ・パッケージ・プロ(Mライト・シャドー・ライン、Mスポーツ・ブレーキ、Mシートベルト、ブラック・キドニー・グリル)、テール・ゲート・モデル名バッジレス、Mロゴ・サイド・ブラック・ハイグロス、コンフォート・パッケージ(ステアリング・ホイール・ヒーター、フロントのアクティブ・ベンチレーション・シート、フロント&リアのシート・ヒーター)などを装備している。

