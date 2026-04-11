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往年のポルシェを“着る”、ポルシェの新「レトロコレクション」販売開始　

ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ロングスリーブ（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ロングスリーブ（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」Tシャツ（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ブルゾンジャケットとフーディー（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」キャンバスバッグ（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」キャンバスバッグ（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェブース（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ロングスリーブ（オートモビルカウンシル2026）
  • ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ロングスリーブ

ポルシェジャパンは10日、ライフスタイルブランド「ポルシェライフスタイル」に新たな「レトロコレクション」を追加したと発表。同日開幕した「オートモビルカウンシル2026」で初公開をおこなった。全国のポルシェ正規販売店および公式オンラインショップにて順次販売を開始する。

【画像】ポルシェの新「レトロコレクション」ラインアップ

同コレクションは「Don't just wear the brand - live the legend!」というメッセージのもと、ポルシェの美学を体現するライフスタイルコレクションとしに誕生。往年のポルシェ広告やポスターから着想を得たアートワークをタイムレスなシルエットに組み合わせ、ヘリテージと現代的な感性を融合させたデザインが特徴だ。

ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」Tシャツ（オートモビルカウンシル2026）ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」Tシャツ（オートモビルカウンシル2026）

ミニマルで洗練されたフロントデザインと、存在感のあるバックグラフィックのコントラストが、カジュアルスタイルに個性を添える。上質なコットン素材や丁寧な縫製により快適性とクオリティを両立し、刺繍や織りネーム、アイコニックなロゴディテールも随所に施されている。

ラインアップはTシャツやロングスリーブ、フーディー、ラグビーシャツ、ブルゾンジャケット、キャップ、キャンバスバッグなど多彩なアイテムで構成される。ラインアップと価格（すべて税込み）は以下の通りだ。

・キャンバスバッグ（幅260mm×高さ340mm×奥行10mm）：4455円
・キャップ（グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー）：6765円
・Tシャツ（グレー、ブラック／XS～3XL）：1万2320円
・ロングスリーブ（ホワイト／XS～3XL）：1万7600円
・ラグビーシャツ（ネイビー×ホワイト／XS～3XL）：2万4750円
・フーディー（ホワイト／XS～3XL）：2万8270円
・ブルゾンジャケット（ネイビー×ホワイト／XS～3XL）：4万0700円

ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ブルゾンジャケットとフーディー（オートモビルカウンシル2026）ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」ブルゾンジャケットとフーディー（オートモビルカウンシル2026）
ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」キャンバスバッグ（オートモビルカウンシル2026）ポルシェライフスタイル「レトロコレクション」キャンバスバッグ（オートモビルカウンシル2026）

ポルシェジャパンは4月10日から12日の期間、幕張メッセで開催される「オートモビルカウンシル2026」にブースを出展し、レトロコレクションの展示および販売を行う。

ブースでは大型ブランド体験施設「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」の紹介に加え、日本初上陸となる新型ポルシェ『911ターボS』と、レトロコレクションにも登場する1976年式ポルシェ911（Gモデル）の展示もおこなう。

ポルシェライフスタイルは年3回（春・夏秋・冬）の新シリーズ展開に加え、世界的ブランドとのコラボレーションや日本限定アイテムも展開しており、リリース後即完売となる商品も多い。全国のポルシェセンター、ポルシェスタジオ、ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京、および公式オンラインショップで取り扱われる。

《レスポンス編集部》

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