ピレリ「メッツラー」、新作スポーツタイヤ3モデル展示…名古屋モーターサイクルショー2026

ピレリジャパンは、4月10日から12日までアイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「第5回 名古屋モーターサイクルショー」に、メッツラーブランドとして出展。今回展示する新製品は3モデルだ。

【画像】「メッツラー」の新作スポーツタイヤ3モデル

『SPORTEC 01』は、『SPORTEC M9 RR』の進化型として開発された新世代スポーツタイヤ。ドライ性能だけでなくウェット性能も含めて幅広く進化し、より多様な走行シーンでメッツラーらしいスポーツ性能を発揮するモデルとなっている。

メッツラー SPORTEC 01 RS

『SPORTEC 01 RS』は、SPORTEC 01をさらに先鋭化し、公道でより高いグリップ性能を求めるライダー向けに開発されたモデル。ロードレースで培われた知見を背景に、公道とサーキットの両方で高いパフォーマンスを目指した製品だ。

『KAROO 4 STREET』は、オンロード70%、オフロード30%の走行シーンを想定した『KAROO 4』のストリートバージョン。オフロードテイストのデザインと、オンロードでのハンドリング性能やウェット性能、砂利道などでの走破性を両立したモデルとなっている。

メッツラー KAROO 4 STREET

会場ではこれら3製品の展示に加え、ブランドアパレルも紹介する。メッツラーは今回の出展を通じて、多様化するライダーのニーズに応える最新ラインアップとブランドの魅力を広く発信していく方針だ。