ホーム モーターサイクル 新型車 記事

メッツラー、二輪スーパースポーツ向け「SPORTEC 01」と「SPORTEC 01 RS」発表…DYNATREADで公道とサーキット両対応

メッツラーSPORTEC 01
  • メッツラーSPORTEC 01
  • メッツラーSPORTEC 01
  • メッツラーSPORTEC 01 RS
  • メッツラーSPORTEC 01 RS

ピレリジャパンは、「メッツラー」の二輪スーパースポーツレンジを拡充する新製品として『SPORTEC 01』と『SPORTEC 01 RS』を発表した。

【画像】「SPORTEC 01」と「SPORTEC 01 RS」

両モデルは、ロードレース、とりわけIsle of Man TT（ツーリストトロフィー）への参戦で培った技術を用いながら、異なる哲学で設計された。

SPORTEC 01は、ドライ路面での高性能に加え、ベンチマークとなるウェット性能を狙う。さまざまな公道条件で、正確で直感的、かつ扱いやすいハンドリングを提供する。

メッツラーSPORTEC 01メッツラーSPORTEC 01メッツラーSPORTEC 01 RSメッツラーSPORTEC 01 RS

一方のSPORTEC 01 RSは、最大限のドライグリップとステアリング精度、ダイレクトで剛性感の高いハンドリングを求める上級ライダー向けだ。公道走行適合を維持しつつ、サーキット走行にも対応する位置づけとしている。

両モデルはフロントとリアで統一したトレッドパターンを採用し、ブレーキング時と加速時の車体挙動の一貫性を高めるとしている。SPORTEC 01は、ギリシャ文字「π」に着想した思想を継承し、排水性の向上や直進安定性の改善を狙う。SPORTEC 01 RSは、よりスリック寄りでコンパクトな設計とし、DYNATREAD技術の進化で荷重時の溝の占める割合を抑えた。

コンパウンドでは、SPORTEC 01がフルシリカのバイコンパウンド構造を採用。SPORTEC 01 RSは、センター部にフルシリカコンパウンドを用い、ショルダー部にカーボンブラックベースのレーシングコンパウンドを採用した。ロードレース、とりわけIsle of Man TTで培った経験に由来する。

メッツラーSPORTEC 01 RSメッツラーSPORTEC 01 RS

構造面では、SPORTEC 01がフロントにダブルレーヨンカーカスと0度スチールベルト、リアにシングルプライ・レーヨンカーカスと0度スチールベルトを採用し、予測しやすい挙動を目指す。SPORTEC 01 RSはPETなどの新世代素材を用いた全面進化型の構造で、高速度域の安定性やステアリング精度、過酷な条件下でのコントロール性を高める。

両タイヤの中核には、特許取得済みの適応型トレッドパターン技術「DYNATREAD」がある。ブレーキング、加速、高負荷時にはトレッドグルーブが動的に閉じる方向へ変化し、接地面積を拡大することで高いグリップを狙う。負荷の少ない局面では排水性も確保し、スポーティな走りでの安定性につなげる。

メッツラーは、ロードレースで得た知見をスーパースポーツタイヤ開発へ直接フィードバックしてきたと説明し、SPORTEC 01とSPORTEC 01 RSがその具体例だ、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ピレリ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES