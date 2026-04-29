ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ピレリジャパン、2輪車タイヤWEB認定店プログラム開始

ビレリ・ディアブロ・ロッソ・クワトロ・コルサ（参考）
  • ビレリ・ディアブロ・ロッソ・クワトロ・コルサ（参考）
  • ピレリのロゴ

ピレリジャパンは4月28日、2輪車タイヤのオンライン販売における適正な流通とアフターサービス体制の確立を目的に、「2輪車タイヤ WEB認定店プログラム」を導入したと発表した。

【画像全2枚】

同社は参加販売店の募集を開始した。オンラインでの購入が広がる一方で、販売経路や在庫管理が分かりにくいことに起因するトラブルや、リコール時の連絡・商品追跡の難しさが課題になっているという。

2輪車タイヤはライダーの安全に直結する部品であるとして、ピレリジャパンはオンライン販売でも取り付け後の対応まで含めて責任ある体制を整えることが、ユーザーの安全・安心とブランドへの信頼につながると考えている。

WEB認定店プログラムは、オンライン販売に求められる在庫管理、販売責任、取り付け・リコール対応などの体制を確認し、一定の基準を満たした販売店を「WEB認定店」として認定する制度だ。

認定後は「ピレリ 2輪車タイヤ WEB認定店バッジ」の使用が可能になるほか、ピレリ公式チャネル等での紹介（予定）や、同社主催の研修・情報提供プログラムへの参加ができる。

ただし、販売実績や価格、製品の性能・品質を保証するものではない。オンライン販売における販売体制やアフター対応体制を可視化し、ユーザーがより安心して製品を選べる環境づくりを目指す。

募集要項、認定条件、申込方法、FAQ、認定バッジ使用時の注意事項は特設ページで確認できる。

ピレリジャパンは、本プログラムを通じて責任体制とアフターサービス体制の明確化を進める方針だ。適正な流通管理と継続的なサポート体制の整備に取り組み、ユーザーが安心してピレリ製品を選べる市場環境の推進を目指す、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ピレリ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES