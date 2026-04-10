日野自動車の羽村工場がトヨタ自動車羽村に…今週のビジネス記事ランキング

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1位はトヨタ自動車羽村が始動したというニュース。商用車メーカー再編に伴い、日野自動車の乗用車生産ラインをトヨタ自動車に移管するものです。

1位）トヨタ自動車羽村が始動、日野自動車の羽村工場を承継

https://response.jp/article/2026/04/03/409586.html

トヨタ自動車の100%子会社、トヨタ自動車羽村が、4月1日付で日野自動車の羽村工場を承継し、正式に稼働を開始した。

2位）日本製鉄とアルセロール・ミッタルのインド合弁、新たな統合製鉄所を起工

https://response.jp/article/2026/04/06/409686.html

アルセロール・ミッタルは、合弁会社アルセロール・ミッタル・ニッポンスチール・インディア（AM/NSインディア）の新たな統合製鉄所について、インド・アンドラプラデシュ州アナカパリ地区ラジャヤペタで礎石据え付け式（起工式）を開催したと発表した。

トヨタ・ヤリス

3位）新車登録台数ランキング、トヨタ『ヤリス』が1位...トヨタが8車種も 2025年度

https://response.jp/article/2026/04/07/409712.html

日本自動車販売協会連合会は4月6日、2025年度（2025年4月～2026年3月分）の乗用車ブランド通称名別順位を発表した。軽自動車および海外ブランド車、貨物車、バスを除く、日系ブランド乗用車登録台数ランキングだ。それによると1位はトヨタ『ヤリス』だった。

4位）スバル株価が下落...北米で新型EV発売好感も、トランプ演説で値を消す

https://response.jp/article/2026/04/02/409550.html

2日の日経平均株価は前日比1276円41銭安の5万2463円27銭と大幅反落。スバルが42.5円安の2510.5円と続落。1日、北米で新たなEVを発売すると発表し、これを好感した買いが先行。しかし、トランプ大統領の演説を受けて下げに転じた。

スバル・ゲッタウェイ

5位）スバルとインフィニオンがMCU開発で協業、その先にある『SUBARUデジタルカー』とは?

https://response.jp/article/2026/04/06/409682.html

スバルと自動車向け半導体メーカーであるインフィニオン・テクノロージーズ（以下、インフィニオン）は3月26日、次世代スバル車向けの制御統合ECUに搭載するマイクロコントローラユニット（MCU）「AURIX TC4x」の設計に関する協業に関する説明会を開催した。