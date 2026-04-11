「販売予約できるモーターショー」中国車が日本車の2.5倍の人気に、計13万台受注でバンコクショー主催者「時代が我々に追いついてきた」

4月5日、3月25日から開催されていた「第47回バンコクインターナショナルモーターショー」が3月25日から4月5日に開催された。12日間合計の来場者数は179万8312人。2025年のジャパンモビリティショーは入場者数が101万人だったから、その盛況ぶりは目を見張るものがある。

バンコクショーの入場者数は、コロナ禍直後の2022年が157万8898人、2023年には160万人台に達し、今回ついに170万人台、それもほぼ180万人という大台を記録した。

プレスデーの会場の様子（バンコクインターナショナルモーターショー2026）

バンコクショーの最大の特徴は「販売予約するショー」だということ。ジャパンモビリティショーをはじめ、欧米での多くのショーはコンセプトカーなどを多数展示するというスタイルで、販売は行っていない。バンコクショーは50年近く前の第1回から販売も行うというスタイルを続けている。2004年にはOICA（国際自動車工業連合会）に認定されたモーターショーとなった。

バンコクインターナショナルモーターショー事務局長を務めるジャトロン・コモリミス氏によれば、「タイ人の気質としてただ見るだけでは納得しないし、ショーにも来ないだろう。OICA加盟時には、販売をやめるように言われたけど、我々は受け入れなかった。今はパリサロンでも販売をするようになった。時代が変わった。時代が我々に追いついてきた」と語る。

◆中国ブランドの予約台数は日本の約2.5倍に

タイで販売されたBYDのモデルは11万6000台を超えた（バンコクインターナショナルモーターショー2026）

タイに自国の自動車メーカーはなく、すべてが海外ブランドだ。そして輸入車にはとても高い関税が掛かる。しかし、タイ国内の工場で作られたクルマは国産車として扱われるので、関税は掛からない。また、2023年まではEVに限って輸入関税を減税、免税する制度があった。ただし、2024年中に輸入した以上の生産をしなくてならないという条件をつけていた。