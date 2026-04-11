「スバリストにはまる！」スバル『トレイルシーカー』日本発売でSNS興奮！ 試乗したユーザーからは「とんでもねぇなこれ」の声

SUBARU（スバル）は4月9日、新型EVでSUVの『トレイルシーカー』を発表した。価格は539万円から。アウトドア需要にも応える大容量ラゲッジを備えたSUVとして注目度は高く、SNSでは「広いし使いやすそう！」「めちゃくちゃカッコイイな」など話題となっている。

【詳細画像】スバル トレイルシーカー

トレイルシーカーは、グローバルBEV（バッテリーEV）ラインアップ第2弾となるミッドサイズSUV。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ET-HSは一充電走行距離627km、ET-SSは734km（いずれもWLTCモード）を実現した。

駆動は前後に高出力モーターを採用し、AWDモデルではシステム最大出力280kWを発揮する。0-100km/h加速性能は4.5秒（AWDモデルの社内測定値）だ。

スバル トレイルシーカー

充電性能では、急速充電前にバッテリー温度を最適化するバッテリープレコンディショニングを採用した。マイナス10度環境下で、150kW出力の急速充電器を使用した場合に、充電量10％から80％までの急速充電時間は約28分としている。

荷室は633リットルの大容量を確保した。さらにAC100V/1500W出力のアクセサリーコンセントを備え、アウトドアや緊急時に電気を供給できる。

エクステリアデザインは、BEVらしい先進性と、アウトドアにおける機能性や日常での使い勝手の良さを兼ね備えたアクティブでラギッドなデザインとした。さらに、6つのシグニチャーランプや発光式の「六連星」オーナメント、「SUBARU」ロゴの入ったリヤゲートガーニッシュを採用することで、SUBARUブランドの存在感を強調したという。ボディカラーは全6色を用意した。

スバル トレイルシーカー

インテリアデザインは、インパネ全体をすっきりとした横基調とし、広さを感じさせる居心地のよいデザインとした。「ET-HS」グレードでは、上質で座り心地の良いナッパレザーを使用した本革シートを採用。また、ブルーを基調としたカラーリングとすることで、SUBARUらしいスポーティなイメージに仕上げている。

インフォテインメントは14インチの大型ディスプレイを採用し、車両情報やハードスイッチをディスプレイ内に集約することで、よりシンプルで使いやすいコックピットとした。

安全性能・運転支援機能は、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」を採用。ハンズオフで渋滞の疲れを軽減するAdvanced Driveや、駐車時の運転操作をクルマが支援するAdvanced Parkなどの機能により、様々なシーンでドライバーの安全運転を支援する。

スバル トレイルシーカー

価格は、「ET-SS」の1モーター・FWDモデルが539万円、「ET-SS」の2モーター・AWDモデルが594万円、「ET-HS」（2モーター・AWDモデルのみ）が638万円（いずれも税込）。

先行して北米で発表されていたが、待望の日本発表となったことでX（旧Twitter）でも話題に。「トレイルシーカー…かっこいいな」「ゴッツイけどデザイン好きかも。後ろ姿とか美形～」「トレイルシーカー欲しい欲しい」「青シートといい一文字テールといい青ボディといい、BHレガシィ味を感じてしまう」「完全ノーマークだったトレイルシーカーめっちゃええやんってなってる」など、特にデザインが評価されているようだ。

また、すでにディーラーで実車を見たり、試乗したというユーザーも。「現車見てきたけど、かなりかっこよかった！！あれはスバリストにはまると思う」「試乗してきた…… やべぇ！！！ なにこれ！！！ 重心低くてコーナリング安定してるし、とんでもねぇなこれ」「見てきました。広いし使いやすそう！」「加速はほんとに速いですね。乗り心地や静粛性、ロードノイズ等含めかなり良い！ ただ、かなりデカいのでそこは覚悟いるかなっていう印象」「リアシートの低さは気になったけど、ありな気がする」など、さまざまなコメントで賑わっている。

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