ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「スバリストにはまる！」スバル『トレイルシーカー』日本発売でSNS興奮！ 試乗したユーザーからは「とんでもねぇなこれ」の声

スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー
  • スバル トレイルシーカー

SUBARU（スバル）は4月9日、新型EVでSUVの『トレイルシーカー』を発表した。価格は539万円から。アウトドア需要にも応える大容量ラゲッジを備えたSUVとして注目度は高く、SNSでは「広いし使いやすそう！」「めちゃくちゃカッコイイな」など話題となっている。

【詳細画像】スバル トレイルシーカー

トレイルシーカーは、グローバルBEV（バッテリーEV）ラインアップ第2弾となるミッドサイズSUV。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ET-HSは一充電走行距離627km、ET-SSは734km（いずれもWLTCモード）を実現した。

駆動は前後に高出力モーターを採用し、AWDモデルではシステム最大出力280kWを発揮する。0-100km/h加速性能は4.5秒（AWDモデルの社内測定値）だ。

スバル トレイルシーカースバル トレイルシーカー

充電性能では、急速充電前にバッテリー温度を最適化するバッテリープレコンディショニングを採用した。マイナス10度環境下で、150kW出力の急速充電器を使用した場合に、充電量10％から80％までの急速充電時間は約28分としている。

荷室は633リットルの大容量を確保した。さらにAC100V/1500W出力のアクセサリーコンセントを備え、アウトドアや緊急時に電気を供給できる。

エクステリアデザインは、BEVらしい先進性と、アウトドアにおける機能性や日常での使い勝手の良さを兼ね備えたアクティブでラギッドなデザインとした。さらに、6つのシグニチャーランプや発光式の「六連星」オーナメント、「SUBARU」ロゴの入ったリヤゲートガーニッシュを採用することで、SUBARUブランドの存在感を強調したという。ボディカラーは全6色を用意した。

スバル トレイルシーカースバル トレイルシーカー

インテリアデザインは、インパネ全体をすっきりとした横基調とし、広さを感じさせる居心地のよいデザインとした。「ET-HS」グレードでは、上質で座り心地の良いナッパレザーを使用した本革シートを採用。また、ブルーを基調としたカラーリングとすることで、SUBARUらしいスポーティなイメージに仕上げている。

インフォテインメントは14インチの大型ディスプレイを採用し、車両情報やハードスイッチをディスプレイ内に集約することで、よりシンプルで使いやすいコックピットとした。

安全性能・運転支援機能は、予防安全パッケージ「SUBARU Safety Sense」を採用。ハンズオフで渋滞の疲れを軽減するAdvanced Driveや、駐車時の運転操作をクルマが支援するAdvanced Parkなどの機能により、様々なシーンでドライバーの安全運転を支援する。

スバル トレイルシーカースバル トレイルシーカー

価格は、「ET-SS」の1モーター・FWDモデルが539万円、「ET-SS」の2モーター・AWDモデルが594万円、「ET-HS」（2モーター・AWDモデルのみ）が638万円（いずれも税込）。

先行して北米で発表されていたが、待望の日本発表となったことでX（旧Twitter）でも話題に。「トレイルシーカー…かっこいいな」「ゴッツイけどデザイン好きかも。後ろ姿とか美形～」「トレイルシーカー欲しい欲しい」「青シートといい一文字テールといい青ボディといい、BHレガシィ味を感じてしまう」「完全ノーマークだったトレイルシーカーめっちゃええやんってなってる」など、特にデザインが評価されているようだ。

また、すでにディーラーで実車を見たり、試乗したというユーザーも。「現車見てきたけど、かなりかっこよかった！！あれはスバリストにはまると思う」「試乗してきた…… やべぇ！！！ なにこれ！！！ 重心低くてコーナリング安定してるし、とんでもねぇなこれ」「見てきました。広いし使いやすそう！」「加速はほんとに速いですね。乗り心地や静粛性、ロードノイズ等含めかなり良い！ ただ、かなりデカいのでそこは覚悟いるかなっていう印象」「リアシートの低さは気になったけど、ありな気がする」など、さまざまなコメントで賑わっている。

スバル トレイルシーカースバル トレイルシーカー
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル トレイルシーカー

スバル（ブランド、自動車）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES