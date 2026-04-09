スバルが新型EV『トレイルシーカー』発表、航続734km…539万円から

SUBARU（スバル）は4月9日、新型EVでSUVの『トレイルシーカー』（日本仕様車）を発表した。価格は539万円からだ。

【詳細画像】スバル トレイルシーカーの内外装とカラーラインアップ

トレイルシーカーは、グローバルBEV（バッテリーEV）ラインアップ第2弾となるミッドサイズSUV。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ET-HSは一充電走行距離627km、ET-SSは734km（いずれもWLTCモード）を実現した。

スバル トレイルシーカー ET-HS 20インチホイール

駆動は前後に高出力モーターを採用し、AWDモデルではシステム最大出力280kWを発揮する。0-100km/h加速性能は4.5秒（AWDモデルの社内測定値）だ。

充電性能では、急速充電前にバッテリー温度を最適化するバッテリープレコンディショニングを採用した。マイナス10度環境下で、150kW出力の急速充電器を使用した場合に、充電量10%から80%までの急速充電時間は約28分としている。

スバル トレイルシーカー

荷室は633Lの大容量を確保した。さらにAC100V/1500W出力のアクセサリーコンセントを備え、アウトドアや緊急時に電気を供給できる。

販売計画は月販250台、としている。