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純正スイッチと交換するだけ！『セレナ』『エクストレイル』専用「アイドリングストップキャンセラー」が発売

『セレナ』『エクストレイル』専用「アイドリングストップキャンセラー」
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カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、日産『セレナ』『エクストレイル』専用「アイドリングストップキャンセラー」の販売が開始された。購入はアマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み3498円より。

【画像】『セレナ』『エクストレイル』専用「アイドリングストップキャンセラー」

同製品はアイドリングストップのオフ操作を不要にし、常にアイドリングストップがオフの状態が保てるようになる、日産・セレナ/エクストレイル専用設計のキャンセラーだ。純正のスイッチと交換するだけで装着でき、エンジンをかけるたびにボタンを押す手間が不要になる。取り付け動画も用意されており、ユーザー自身での装着を想定した商品設計となっている。

アイドリングストップ機能は燃費向上を目的とした装備だが、頻繁なエンジンのオン・オフはバッテリーに負担をかけ、寿命を縮める可能性がある。また信号待ちや渋滞時にエアコンが止まり、車内の快適性が損なわれるという課題もあった。本製品を使用することで、エアコンが止まらず車内温度を維持できるほか、発進時のエンジン再始動による振動やタイムラグもなくなり、スムーズな運転が可能になる。

『セレナ』『エクストレイル』専用「アイドリングストップキャンセラー」『セレナ』『エクストレイル』専用「アイドリングストップキャンセラー」

電気系統への負担を減らすことでバッテリー交換頻度を下げ、長期的なメンテナンスコスト削減にもつながるという。製品にはメモリ機能があり、エンジン始動後10秒後にスイッチを押すことでオフにすることも可能だ。

適合車種はe-POWERを除く日産・セレナ（C27, GC27, GFC27, GNC27, GFNC27 2016年8月～2022年11月）の全グレードおよびエクストレイル（T32, NT32 2013年12月～2022年6月）の全グレード。

素材はABS+PVC、重量は約30gで、本体とヘラがセットになっている。保証期間は商品到着から14日間。車検の可否については、検査を受ける機関への確認が必要だ。

《ヤマブキデザイン》

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