ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「アンプDSP」なら入門仕様からこだわりの本格バージョンまでお好みのシステムを構築可能！［カーオーディオシステム構築論］

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

カーオーディオシステムの構築法はさまざまある。当連載では、その1つ1つにスポットを当て、これからこの趣味の世界に入ろうとしているビギナーに向けて、今後のシナリオのいろいろを提示している。今回は「アンプDSP」にて実行できるやり方を、順を追って紹介していく。

【画像全4枚】

◆「アクティブ・システム」は導入のハードルは高いが音的には有利！

さて、カーオーディオでは大きく分けて、2タイプのシステム形態が存在している。「マルチウェイスピーカー」に送り込む信号の“帯域分割”を「パワーアンプ」の後段にて行う「パッシブ・システム」と、それをパワーアンプの前段にて行う「アクティブ・システム」、この2つのうちのどちらかを選択することとなる。

なおこの2つで導入のハードルが低いのは、パッシブ・システムだ。しかし音的に有利なのは、アクティブ・システムの方だ。パワーアンプの1chずつの出力で1つ1つの「スピーカーユニット」をドライブできるので、各スピーカーをよりトルクフルに動かせる。そして各スピーカーユニットに送り込むそれぞれの信号に対して個別にチューニング機能をかけられるので、より緻密なサウンド制御を行える。

ただし、アクティブ・システムを手軽に楽しむことは不可能ではない。それを可能とする「メインユニット」が一部あり、それを導入すればその「内蔵パワーアンプ」でアクティブ・システムを完成でき、または「パワーアンプ内蔵DSP」を用いても、同じくこれにてアクティブ・システムの構築を完了できる。

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆どんなアンプDSPを選ぶかで、組めるシステムの形が変化！

ところで、実をいうとパワーアンプ内蔵DSPにはさまざまな機種があり、どれを選ぶかで構築できるシステム形態が変化する。

その実際について説明していこう。まずは手軽にアクティブ・システムを組みたいと思ったら、6chをコントロールできる「DSP」と4ch分の出力を持つ内蔵パワーアンプとを搭載した入門機を選択しよう。そうすれば、「フロント2ウェイ＋サブウーファー」という基本形のフルシステムを組み上げられる。

ただしこの場合には、「サブウーファー」を鳴らすためのパワーアンプは別途用意することとなる。その分がプラスαの支出となるが、「パワードサブウーファー」を組み合わせれば、プラスの支出を最低限で収められる。

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆本格システムを組みつつさらにリアスピーカーも鳴らしたい場合には…

またはそのようなスペックの入門機を使って、「フロント2ウェイ＋リア」というシステムも構築可能だ。特に車格の大きな車種で後席にも人を乗せることが多いのであれば、リアスピーカーも鳴らしたくなる。そうであればサブウーファーの追加は一旦後回しにして、「リアスピーカー」を緻密にコントロールすることを優先させても良いだろう。

または、「フロント2ウェイ＋サブウーファー＋リア」という形を取りたければ、コントロールできるch数が8ch以上あり、内蔵パワーアンプも6ch以上を備えるモデルを導入しよう。

なおそのようなモデルでは、「フロント3ウェイ＋サブウーファー」という音にこだわったシステムも構築可能だ。

そしてさらには、そのようなスペックを持ち加えて内蔵パワーアンプの質にもこだわった高級機を選択すれば、とことん高音質を追求するマニアックなアクティブ・システムを手にできる。

今回は以上だ。次回からは「単体DSP」を用いたシステム構築法の解説を開始する。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオシステム構築論

カーオーディオ DSP

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES