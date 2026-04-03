「アンプDSP」なら入門仕様からこだわりの本格バージョンまでお好みのシステムを構築可能！［カーオーディオシステム構築論］

カーオーディオシステムの構築法はさまざまある。当連載では、その1つ1つにスポットを当て、これからこの趣味の世界に入ろうとしているビギナーに向けて、今後のシナリオのいろいろを提示している。今回は「アンプDSP」にて実行できるやり方を、順を追って紹介していく。

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◆「アクティブ・システム」は導入のハードルは高いが音的には有利！

さて、カーオーディオでは大きく分けて、2タイプのシステム形態が存在している。「マルチウェイスピーカー」に送り込む信号の“帯域分割”を「パワーアンプ」の後段にて行う「パッシブ・システム」と、それをパワーアンプの前段にて行う「アクティブ・システム」、この2つのうちのどちらかを選択することとなる。

なおこの2つで導入のハードルが低いのは、パッシブ・システムだ。しかし音的に有利なのは、アクティブ・システムの方だ。パワーアンプの1chずつの出力で1つ1つの「スピーカーユニット」をドライブできるので、各スピーカーをよりトルクフルに動かせる。そして各スピーカーユニットに送り込むそれぞれの信号に対して個別にチューニング機能をかけられるので、より緻密なサウンド制御を行える。

ただし、アクティブ・システムを手軽に楽しむことは不可能ではない。それを可能とする「メインユニット」が一部あり、それを導入すればその「内蔵パワーアンプ」でアクティブ・システムを完成でき、または「パワーアンプ内蔵DSP」を用いても、同じくこれにてアクティブ・システムの構築を完了できる。

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆どんなアンプDSPを選ぶかで、組めるシステムの形が変化！

ところで、実をいうとパワーアンプ内蔵DSPにはさまざまな機種があり、どれを選ぶかで構築できるシステム形態が変化する。

その実際について説明していこう。まずは手軽にアクティブ・システムを組みたいと思ったら、6chをコントロールできる「DSP」と4ch分の出力を持つ内蔵パワーアンプとを搭載した入門機を選択しよう。そうすれば、「フロント2ウェイ＋サブウーファー」という基本形のフルシステムを組み上げられる。

ただしこの場合には、「サブウーファー」を鳴らすためのパワーアンプは別途用意することとなる。その分がプラスαの支出となるが、「パワードサブウーファー」を組み合わせれば、プラスの支出を最低限で収められる。

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆本格システムを組みつつさらにリアスピーカーも鳴らしたい場合には…

またはそのようなスペックの入門機を使って、「フロント2ウェイ＋リア」というシステムも構築可能だ。特に車格の大きな車種で後席にも人を乗せることが多いのであれば、リアスピーカーも鳴らしたくなる。そうであればサブウーファーの追加は一旦後回しにして、「リアスピーカー」を緻密にコントロールすることを優先させても良いだろう。

または、「フロント2ウェイ＋サブウーファー＋リア」という形を取りたければ、コントロールできるch数が8ch以上あり、内蔵パワーアンプも6ch以上を備えるモデルを導入しよう。

なおそのようなモデルでは、「フロント3ウェイ＋サブウーファー」という音にこだわったシステムも構築可能だ。

そしてさらには、そのようなスペックを持ち加えて内蔵パワーアンプの質にもこだわった高級機を選択すれば、とことん高音質を追求するマニアックなアクティブ・システムを手にできる。

今回は以上だ。次回からは「単体DSP」を用いたシステム構築法の解説を開始する。乞うご期待。