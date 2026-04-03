斬新カラーの“ラグジュアリー”スクーター初公開！ スズキ『バーグマンストリート』がデザイン一新

スズキのインド二輪子会社であるスズキ・モーターサイクル・インディアは、日常で使いやすいラグジュアリースクーターの『BURGMAN STREET（バーグマンストリート）』を全面改良し初公開した。デザインを一新しつつ装備を充実し、ラグジュアリースクーターにふさわしい、使いやすく上質なコミューターに仕上がっている。

【画像】スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型

新型「バーグマンストリート」は、2026年4月よりインドで販売を開始し、100以上の国・地域に順次輸出を開始する予定。

デザインは、シャープかつエレガントなラインを使用し、洗練されたモダンな印象にまとめた。LEDポジションライト付きヘッドライトは高級感を演出しつつ、照射範囲を拡大し、夜間走行における視認性を向上させている。

スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型

124cc空冷4サイクル単気筒SOHCエンジンは、内部の部品やセッティングを見直した。最大トルクの回転数を下げたことにより、高い燃費性能と街乗りにおける力強い加速の両立を実現しているという。

フレームは、約500g軽量化し、ねじれ剛性は25％向上。軽量、高剛性のフレームにより、直進安定性やハンドリング性能が向上し、きびきびとした走りを実現した。

快適装備として、給油口やシート下収納のロックを解除できるイグニッションスイッチを採用。また、シート下収納を拡張し、フルフェイスのヘルメットを収納可能とした。上級仕様には、スマートキーを携行していれば、エンジンの始動を可能とするキーレスシステムを採用したほか、スマートフォン連携機能付きカラーTFTディスプレイを採用するなど、日常での使いやすさを向上させている。