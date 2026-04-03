ホーム モーターサイクル 新型車 記事

斬新カラーの“ラグジュアリー”スクーター初公開！ スズキ『バーグマンストリート』がデザイン一新

スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型
  • スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型
  • スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型
  • スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型
  • スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型
  • スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型

スズキのインド二輪子会社であるスズキ・モーターサイクル・インディアは、日常で使いやすいラグジュアリースクーターの『BURGMAN STREET（バーグマンストリート）』を全面改良し初公開した。デザインを一新しつつ装備を充実し、ラグジュアリースクーターにふさわしい、使いやすく上質なコミューターに仕上がっている。

【画像】スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型

新型「バーグマンストリート」は、2026年4月よりインドで販売を開始し、100以上の国・地域に順次輸出を開始する予定。

デザインは、シャープかつエレガントなラインを使用し、洗練されたモダンな印象にまとめた。LEDポジションライト付きヘッドライトは高級感を演出しつつ、照射範囲を拡大し、夜間走行における視認性を向上させている。

スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型スズキ BURGMAN STREET（バーグマンストリート）改良新型

124cc空冷4サイクル単気筒SOHCエンジンは、内部の部品やセッティングを見直した。最大トルクの回転数を下げたことにより、高い燃費性能と街乗りにおける力強い加速の両立を実現しているという。

フレームは、約500g軽量化し、ねじれ剛性は25％向上。軽量、高剛性のフレームにより、直進安定性やハンドリング性能が向上し、きびきびとした走りを実現した。

快適装備として、給油口やシート下収納のロックを解除できるイグニッションスイッチを採用。また、シート下収納を拡張し、フルフェイスのヘルメットを収納可能とした。上級仕様には、スマートキーを携行していれば、エンジンの始動を可能とするキーレスシステムを採用したほか、スマートフォン連携機能付きカラーTFTディスプレイを採用するなど、日常での使いやすさを向上させている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

スズキ モーターサイクル

125cc

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES