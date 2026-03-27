「アンプDSP」なら手軽に「アクティブ・システム」を完成可能！［カーオーディオシステム構築論］第5回

愛車の音響機材を本格化しようとするとき、選択可能な“システム形態”はさまざまある。当連載ではそこに着目し、「システム構築法」のいろいろを説明している。今回は、「パワーアンプ内蔵DSP」で作り上げる「アクティブ・システム」について解説する。

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実行のしやすさを取るか、音的なメリットを取るか…。

さて、ここまで解説してきたように、カーオーディオにて構築できるシステム形態は大きく分けると2つある」1つが「パッシブ・システム」で、もう1つが「アクティブ・システム」だ。

これらの違いは以下のとおりだ。例えばスピーカーが2ウェイの場合、信号を高音と中低音とに分割する必要があるわけだが、その作業を「パワーアンプ」の後段で行うのが前者で、「パワーアンプ」の前段で行うのが後者だ。

で、基本形となるのは「パッシブ・システム」だ。こちらの方が実行のハードルが低い。しかし音的なメリットが多いのは「アクティブ・システム」だ。スピーカーユニットの1つ1つに「パワーアンプ」の1chずつの出力をあてがえるのでスピーカーの駆動力が上がり、そしてサウンドチューニング機能を分割された後のそれぞれの信号に適応できるので、より緻密な制御を行える。

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例。

「パワーアンプ内蔵DSP」を導入すれば、これ1台で「アクティブ・システム」が成立！

なお「アクティブ・システム」の方が実行のハードルが高いが、これを「メインユニット」の「内蔵パワーアンプ」にて実践することも可能だ。カロッツェリアの「ネットワークモード」に対応した機種を使えばこれにて「アクティブ・システム」を成立できる。前回の記事ではそれについて説明したが、それに次ぐライトな「アクティブ・システム」の構築法がある。今回は、それにスポットを当てる。

それは、「パワーアンプ内蔵DSPを使う」というやり方だ。

ところで「パワーアンプ内蔵DSP」とは、「デジタル・シグナル・プロセッサー（DSP）」と「パワーアンプ」とが一体化したユニットだ。なのでこれを使うと、この中の「DSP」に搭載されている「クロスオーバー機能」にて信号の帯域分割を行えて、分割された各信号はそのまま「内蔵パワーアンプ」にて増幅できる。つまり、これ1台を導入すれば即、「アクティブ・システム」を完成できる。

「パワーアンプ内蔵DSP」にてシステムが構築されたオーディオカーの一例。

「パワーアンプ内蔵DSP」なら、さまざまなシステム形態を構築可能に！

ちなみに「メインユニット」を交換できるのであれば、そうすることでも「アクティブ・システム」を手にできる。しかしそうであってもより複雑なシステム設計までを視野に入れるのであれば、「パワーアンプ内蔵DSP」を使う方法を選択すべきだ。これには機種がさまざまあり、より複雑なシステム構築までを行えるモデルも多くある。

ところで「パワーアンプ内蔵DSP」を使う場合には、「メインユニット」を「ソースユニット」として使うこととなる。これの外部音声出力、もしくはスピーカー出力を「パワーアンプ内蔵DSP」に接続すれば、そうできる。

とはいえテレビやラジオの音声を聴くとき以外、つまり音楽を聴くときにはスマホをこれにダイレクトに接続すれば、より良い音で楽しめる。特に音質性能が高くない純正「メインユニット」を使っている場合には、その影響を排除できのでガラリと音が良くなる。このような形が取れることも、「パワーアンプ内蔵DSP」を使うメリットだ。

今回は以上だ。次回は「パワーアンプ内蔵DSP」を使ったシステム構築法のいろいろをさらに詳しく紹介していく。乞うご期待。