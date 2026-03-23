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ダンロップ SP4 復刻版、1975年モデルのデザイン再現…クラシックカー向けに4月発売

ダンロップブランドのタイヤ「SP4(エスピーフォー)」
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住友ゴム工業は、ダンロップブランドのタイヤ「SP4(エスピーフォー)」を4月より順次発売する。

【画像全4枚】

本商品は1975年に発売されたタイヤの復刻モデルで、トレッド(接地面)デザインは当時のまま、サイドデザインはクラシックカーを象徴する意匠へと再構築した。発売は全4サイズで、価格はオープン価格となる。

SP4は、1975年発売モデルのデザインを基に、当時のパターンや意匠を参照しながら復刻。オリジナルの造形を踏襲したデザインを採用している。

1970年代を象徴するショルダーデザインにより、側面から連なる力強い彫影がクラシックカー特有の造形美を引き立てる。外観は当時の雰囲気をそのままに、現在の使用環境に適した構造に仕上げた。

主張を抑えた控えめな刻印を採用し、車両本来の佇まいを際立たせるデザインとなっている。

サイズ展開は、145SR10 68S、165/70R10 72S、145/70R12 69S、155/65R12 71Sの4サイズ。

同社は今後もダンロップアーカイブを活用した復刻シリーズの拡充を視野に入れ、クラシックカー文化の発展に貢献していく方針だ。

住友ゴム工業は2026年より、コミュニケーションブランドをダンロップに統一。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めている。

《森脇稔》

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