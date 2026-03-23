レクサスES新型、EVを米国先行発売…シングルモーター「350e」とデュアルモーター「500e」

レクサスは第8世代となる新型ESの販売を米国で開始した。長い歴史を持つこの高級セダンに初めて電気自動車(BEV)モデルが設定され、ES 350hハイブリッドに先駆けてディーラーに到着している。

【画像】レクサスES新型（米国仕様）

新型レクサスESは、内外装の新デザイン、内燃機関と電動パワートレインの両方に対応するマルチパスウェイプラットフォーム、最新のレクサスインターフェースタッチスクリーンとドライバー前方のデジタルマルチインフォメーションディスプレイ(MID)を全車で共有している。

新型ESのマルチパスウェイプラットフォームは、ES 350eとES 500eモデルで採用され、ESだけでなくレクサスブランドとしても初の試みとなる。ES 350hハイブリッドも同じプラットフォームを使用し、モデル固有の細部を除いて同じ全体デザインを共有する。

ES 350eは単一の電気モーターを搭載し前輪駆動(FWD)、ES 500eは前後にデュアル電気モーターを搭載し全輪駆動(AWD)となる。両BEVモデルは74.7kWhのリチウムイオンバッテリーを共有している。

全てのESには、新しい12.3インチドライバーマルチインフォメーションディスプレイと、14インチタッチスクリーンを備えた最新のレクサスインターフェースインフォテインメントシステムが搭載される。また、最新のレクサスセーフティシステムプラス4.0(LSS+ 4.0)アクティブセーフティおよび利便性機能スイートにアップグレードされている。

初めて、オプションのエグゼクティブパッケージ(ES 350eラグジュアリーのみ利用可能)が、ESの後部外側シートにパワー調整、加熱・換気機能、マッサージ機能、助手席側のオットマンを追加する。

レクサスESのマルチパスウェイプラットフォームは、前世代ESのTNGA-Kアンダーピニングの進化版で、内燃機関と電動パワートレインの両方をサポートするよう適応されている。ES 350eとES 500eモデルは、74.7kWhリチウムイオンバッテリーパックを客室下のフロアに配置し、前軸と(ES 500eトリムでは)後軸にドライブモーターを搭載している。

レクサスES新型（米国仕様）

全てのESは、スタイリッシュなレクサスLF-ZCコンセプトにインスパイアされたボディシェルとスタイリングを共有する。L字型LEDランニングライトがデュアルLEDヘッドライトの上に配置され、レクサスのスピンドルグリルデザインを想起させる絞り込まれた表面を挟んでいる。目立つボディショルダーラインがフロントホイールの後ろから立ち上がり、ラップアラウンドLEDブレードテールランプと照明付きロゴに合流し、ESのスリークな形状を視覚的に長く見せている。

第7世代ESよりも寸法的に大きくなった2026年ESのBEVは、ホイールベースが3.1インチ長く、幅が2.2インチ、全長が6.5インチ、高さが4.5インチ追加され、ほとんどの室内空間測定値が増加している。フロントシートのヘッドルームは0.8インチ増加し、リアシートのヘッドルームは0.4インチ、リアシートのレッグルームは1.4インチ増加している。

内装では、ESはミニマリストデザインと新技術を融合させながら、ESが伝統的に知られているプレミアム素材と豪華な感触を維持している。ES 350eとES 500eプレミアムトリムには、NuLuxeトリムシートとエンボス加工されたドアパネルアクセント、マイクロジオメトリックパターンのダッシュボードトリム、テーマ別アンビエント照明が含まれる。

ラグジュアリー仕様は、セミアニリンレザートリムシートとバンブーレイヤリング付きテーマ別アンビエント照明、新しいLEDバックライト付き層状竹木製トリムドアパネルデザイン、センターコンソールの竹トリムにアップグレードされる。

レクサスの最新フォントで「L E X U S」と水平にスペルアウトされた新しいステアリングホイールが、12.3インチマルチインフォメーションディスプレイとともにドライバーに向けられている。センターコンソールには、パーク、電子パーキングブレーキリリース、ブレーキホールド機能のボタンと並んでトグルシフトレバーがある。ダッシュボード上の14インチタッチスクリーンには最新のレクサスインターフェースが搭載され、標準デュアルゾーン気候制御システムのバックライト付き温度、デフロスター、デフォッガーボタンを備えたソフトタッチ水平コントロールパネルの上に配置されている。

ES 350eラグジュアリーは、新たに利用可能なエグゼクティブパッケージを提供し、リアシートエリアを高級コクーンに変える。4ウェイパワー調整可能シート(助手席側)にはリクライン機能と展開可能なオットマン、2ウェイパワー調整可能シート(運転席側)、マッサージ機能付き加熱・換気式アウトボードリアシート、豪華なヘッドレスト、センターアームレストにリアシートコントロールを備えたマルチゾーン自動気候制御システムが含まれる。

電気自動車パワーは、ES BEVモデルの唯一の技術的進歩ではない。乗員は、全てのES 350eとES 500eに標準装備された12.3インチマルチインフォメーションディスプレイと14インチタッチスクリーンを介して最新のレクサスインターフェースと対話できる。リフレッシュされた画面体験には、向上したデザイン、より使いやすさ、一度に複数のウィジェット情報を表示できる新しいホームメニューが含まれる。主要メニューは大きな画面タイルからアクセス可能で、システムは同時デュアルBluetooth電話接続をサポートする。

レクサスES新型（米国仕様）

全てのES 350eとES 500eは同じ74.7kWhリチウムイオンバッテリーパックを使用し、客室下のESのフロアに配置されている。ES 350eは単一の221馬力永久磁石同期電気モーターを搭載し前輪を駆動、0-60mph加速時間は7.4秒である。

ES 500eは、ES 350eと同じ221馬力フロントモーターに加え、後軸に118馬力永久磁石同期電気モーターを追加し、合計338馬力の出力とDIRECT4全輪駆動(AWD)を実現する。より多くのパワーとDIRECT4全輪駆動トラクションにより、ES 350eよりも速く、0-60mph加速時間は5.1秒である。

DIRECT4駆動力配分制御は、車両ホイール速度、加速度、ステアリング角度センサー情報を使用して、前後トルク配分を100:0から0:100の間で制御する。停止からの発進時および直線加速中、システムは60:40から40:60の前後トルク配分を使用して車両ピッチを最小限に抑え、直接的な加速感を実現する。

レクサスES新型（米国仕様）

ES 350eは、標準の19インチホイールでフル充電あたり307マイルのEPA推定総走行距離評価を持つ。利用可能な21インチホイールでは、ES 350eは292マイルのEPA推定総走行距離評価となる。ES 500eは、標準の19インチホイールでフル充電あたり276マイルのEPA推定総走行距離評価を持ち、利用可能な21インチホイールでは、ES 500eは272マイルのEPA推定総走行距離評価となる。

ES 350eとES 500eのレクサスドライビングシグネチャーは、振動とロードノイズを最小限に抑え、静かで快適で洗練された乗り心地を実現しながら、現代的でエレガントな運転体験のためのダイナミックなハンドリング能力を維持する。ラミネート加工されたサイドウィンドウガラスは、キャビンへのノイズ侵入をさらに最小限に抑える。

ES 350eとES 500eモデルは、助手席側フロントフェンダーに電動式充電ポートドアを備え、その後ろには北米充電システム(NACS)J3400スタイル充電ポートがある。レクサスは全てのES BEVにCCS(J1772)-to-NACSプラグアダプターを含めており、セダンを現在全米で7万6000カ所以上のレベル2およびレベル3公共充電ステーションと互換性を持たせている。

理想的な条件下では、車載11kW AC充電器により、レベル2充電は約7時間で可能となり、レベル3充電は10%から80%まで最大150kWの充電速度で約28分かかる。レベル1(120V)とレベル2(240V)入力をサポートするデュアル電圧AC充電ケーブルは、ES 350eとES 500eに標準装備されている。

バッテリープリコンディショニングは、さまざまな周囲温度での充電速度を最適化するのに役立ち、バッテリーパックの温度を調整することで、タッチスクリーンから直接アクティブ化するか、クラウドナビゲーション機能を使用して公共充電器を目的地として設定すると自動的にアクティブ化される。

レクサスアプリ(バージョン3.0-3.1.1リリース)には、ES BEVオーナー/リース利用者向けの強化された機能があり、画面上の航続距離ステータスバーに新しい充電ステーション検索クイックリンク、EVナレッジハブ、充電パートナーとEVウォレットが充電ステーション設定の下に新しいレイアウトでグループ化されている。

他の2026年モデルのレクサスBEV製品と同様に、ES 350eとES 500eには、プラグアンドチャージ機能が含まれており、レクサスアプリを通じた1回限りの登録設定後、互換性のある公共充電ネットワークでプラグインするだけで充電と支払いを開始できる。

BEVエコシステムをさらに補完するため、レクサスは最近、Apple Maps EVルーティングのサポートを導入し、リアルタイムの車両情報にアクセスして、バッテリー性能や標高変化などの要因を考慮しながら、iPhoneユーザーを目的地への途中で互換性のある充電器に効率的にナビゲートするのに役立つ。