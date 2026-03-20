ホーム モーターサイクル 新型車 記事

フラッグシップモデルが強化リニューアル！ SHOEI、新規格FRHPhe-02適合フルフェイス『X-Fifteen 02』発売

SHOEI X-Fifteen 02（ホワイト）
  • SHOEI X-Fifteen 02（ホワイト）
  • SHOEI X-Fifteen 02（ホワイト）
  • SHOEI X-Fifteen 02（ブラック）
  • SHOEI X-Fifteen 02（ブラック）

SHOEIから新たなフルフェイス・フラッグシップモデルとなる『X-Fifteen 02（エックス・フィフティーン 02）』が新発売。税込み価格は8万2500円で、販売開始は6月より。

【画像】新規格FRHPhe-02に適合したフルフェイス『X-Fifteen 02』

新製品は、2026年度よりバイクレース世界最高峰のMotoGPを始めとした、FIMカテゴリのレース出場に求められる新規格FIM FRHPhe-02に対応した、X-Fifteenの強化リニューアルモデル。

長期間にわたる研究と風洞実験により完成したレーシングフラッグシップモデル・X-Fifteenをもとに、落下衝撃試験時に求められるシールドロックの強化や、耐回転衝撃に対する保護性能の強化を施し、より厳しくなった水準の安全性をクリア。

SHOEI X-Fifteen 02（ホワイト）SHOEI X-Fifteen 02（ホワイト）SHOEI X-Fifteen 02（ブラック）SHOEI X-Fifteen 02（ブラック）

X-Fifteen 02はAIM+構造（Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber）を採用し、強靱なガラス繊維と３次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラス。軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造のヘルメットとなっている。

サイズはS（55～56cm）、M（57～58cm）、L（59～60cm）、XL（61～62cm）、XXL（63～64cm）の5サイズ。カラーはホワイトとブラックの2色が用意されている。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SHOEI

ヘルメット

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES