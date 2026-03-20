フラッグシップモデルが強化リニューアル！ SHOEI、新規格FRHPhe-02適合フルフェイス『X-Fifteen 02』発売

SHOEIから新たなフルフェイス・フラッグシップモデルとなる『X-Fifteen 02（エックス・フィフティーン 02）』が新発売。税込み価格は8万2500円で、販売開始は6月より。

【画像】新規格FRHPhe-02に適合したフルフェイス『X-Fifteen 02』

新製品は、2026年度よりバイクレース世界最高峰のMotoGPを始めとした、FIMカテゴリのレース出場に求められる新規格FIM FRHPhe-02に対応した、X-Fifteenの強化リニューアルモデル。

長期間にわたる研究と風洞実験により完成したレーシングフラッグシップモデル・X-Fifteenをもとに、落下衝撃試験時に求められるシールドロックの強化や、耐回転衝撃に対する保護性能の強化を施し、より厳しくなった水準の安全性をクリア。

SHOEI X-Fifteen 02（ホワイト）

SHOEI X-Fifteen 02（ブラック）

X-Fifteen 02はAIM+構造（Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber）を採用し、強靱なガラス繊維と３次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラス。軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造のヘルメットとなっている。

サイズはS（55～56cm）、M（57～58cm）、L（59～60cm）、XL（61～62cm）、XXL（63～64cm）の5サイズ。カラーはホワイトとブラックの2色が用意されている。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。