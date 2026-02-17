「気合いの入れようが半端ない…」BYD初の軽自動車『RACCO』特設サイト公開に、“軽EV覇権”期待の声

今夏の発売を予定しているBYD初の軽自動車EV『RACCO（ラッコ）』の公式サイトがオープン。SNSでは、「特設サイトの気合いの入れようが半端ない…」「どのBYDのモデルよりも気合いが入ってる」と早速注目を集めている。

【画像】BYD初の軽自動車『RACCO（ラッコ）』

BYD RACCOは、日本の軽自動車規格に合わせた専用設計で登場する電気自動車（BEV）で、人気のスーパーハイト系ボディに電動スライドドアを標準装備し、日本の顧客ニーズに応えた仕様となっている。

駆動方式は前輪駆動（FWD）を採用。搭載するバッテリー容量は、スタンダード仕様が約20kWh、ロングレンジ仕様は約30kWhとなり、航続距離はスタンダード仕様で200km超、ロングレンジ仕様で300km超を目標に設定している。

BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）

BYDオートジャパンは2025年10月のジャパンモビリティショー2025での初公開以降、関西、福岡、札幌など全国各地のモビリティショーにRACCOを展示。来場した多くの顧客から日常での軽自動車の使われ方や要望を聞き取り、日本への導入準備を着々と進めてきた。

BYD RACCOは、「Cool The Earth by 1 Degree（地球の温度を1度下げる）」というBYDの企業ミッションの下、日本の日々の生活にもっとも適したクルマとして企画・開発。いつでも、どこでも、誰でもが気軽に、快適に、環境にも優しく使える電気で動く軽自動車を目指している。

開発の際、日本の顧客の強い要望である背が高く、電動スライドドアが付いた、スーパーハイト系ワゴンを採用。運転のしやすさ、乗降のしやすさだけでなく、荷物の出し入れや、明るく広い室内空間など、多くの顧客のニーズに応えられる1台に仕上がっている。

BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）

X（旧Twitter）では、「待ってました！ 早く出して！」「先行展示情報とかありますか？」と期待を寄せる声が上がっている。

「特設サイトの気合いの入れようが半端ない…」「どのBYDのモデルよりも気合いが入ってる」「コレは期待しても良さげ？」「欠点がない限り爆発的に売れるのは間違いないだろうなぁ」など、メーカーの本気度を感じたという声や、大ヒットを予感するコメントも寄せられている。

「共通プラットフォームでBEV軽トラを格安で販売したら売れそう」「日本のメーカーは開発急いだ方がいい」と、商用ユースへの展開を期待する意見の一方で国内メーカーへ奮起を促す声も上がっていた。