プロは、ドアを物理的にチューニングできる！［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

クルマに積まれている音響システムを、高性能なものへと変えていくことを趣味として楽しんでいるドライバーが多くいる。ここでは、そんなマニアックな世界の奥深さや面白みを紐解いている。現在は、それを楽しむ人をサポートする“プロ”がいることについて解説している。

◆クルマのドアはスピーカーとして設計されていないので、音響的な条件が良くない…

ここまでの記事にて、クルマの音響システムの取り付けやセッティングを行うプロがいること、そして彼らが備えているスキルの中身について説明してきたが、今回は彼らの「ドアを物理的にチューニングするスキル」について解説していく。

さて、前回の記事でも説明したとおり、クルマではドアがスピーカーボックスの役割を果たす。しかしクルマのドアはスピーカーボックスとしては設計されていないので、内部の音響的なコンディションが良くない。しかし「カーオーディオ・プロショップ」のインストーラーたちは、ドア内部をスピーカーボックスとして良好な状態へと変えられる。

ちなみに、その作業の1つ目が、前回説明した「インナーバッフル」の製作だ。彼らはドアスピーカーを取り付ける際の土台となるパーツを、音響パーツとしてベストな条件にて作り上げられる。

◆ドア内部の鉄板の共振を止める作業を中心に、幅広く物理的チューニングを実行！

そして彼らは「デッドニング」と称されている作業も、理論に基づいて実践できる。なお“デッド”とは、音響的な文脈では「響きにくい」という意味で使われる。逆に「響きやすい」ことは“ライブ”と称される。というわけでデッドニングでは、クルマのドア内部を響きにくくさせる作業が中心的に実行される。

というのもクルマのドア内部の鉄板は薄く、ドアスピーカーの裏側から放たれる音エネルギーにより簡単に共振する。結果、異音を発し表側から放たれる音を濁す。なのでそうならないための工程が、さまざま行われることとなる。

ただしデッドニングでは、その他の作業も施される。では、具体的にはどのようなことが成されるのかを順を追って説明していこう。

まずは「スピーカーの真裏での背圧処理」が実行される。先述したとおり、スピーカーは裏側からも音を発する。それが「背圧」と呼ばれているのだが、これがドア内部の鉄板を共振させる元凶となるので、出どころにてそのエネルギーを減衰させる工程が踏まれるわけだ。吸音材や拡散材が貼られて、それが成される。

◆ドアの密閉性を高める作業も、デッドニングにおける重要工程！

そしてその上で、ドア内部の外側の鉄板と内側の鉄板の共振しやすい場所に「制振材」が貼られ共振しにくくさせていく。

また、サービスホールと呼ばれるメンテナンス用の穴が開けられている車種では、それを塞ぐ工程も実行される。そうすることで背圧をドア内部に閉じ込めようとするわけだ。

これが行われる理由は以下のとおりだ。スピーカーの裏側から放たれる音は耳で聴く分には表側の音と同じだが音波としては真逆の関係にある。それらが同一空間にて交わると互いを打ち消そうとする「キャンセリング」が起こってしまう。それを防ぐ作業もデッドニングにおいての重要工程となっている。

またより手厚く行う場合には、内張りパネルの共振を止める作業や空間を埋めて背圧を減衰させる工程も踏まれる。

このようにして「プロ」は、クルマのドアのスピーカーとしての完成度を上げていく。カーオーディオ・プロショップは、そのための技術と知識を持っている。

今回は以上だ。次回以降もカーオーディオ・プロショップのスキルの中身についての説明を続行する。お楽しみに。

《太田祥三》

