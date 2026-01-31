ホンダ『ダックス125』、新色パールホライゾンホワイト設定し2月20日発売…49万5000円

ホンダは、原付二種レジャーバイク『ダックス125』のカラーバリエーションを変更し、2月20日に発売すると発表した。価格は49万5000円だ。

【画像】ホンダ『ダックス125』の新色

今回、ダックス125のカラーリングに、上質感のある「パールホライゾンホワイト」を新たに設定。継続色の「パールシャイニングブラック」は、フロントフェンダーなどの配色を変更した。全2色のカラーバリエーションとなる。

また、全2色ともに、車体側面のロゴにはゴールドの配色を施し、より高級感を演出している。

ホンダ・ダックス125（パールホライゾンホワイト）

ダックス125は、初代モデル「ダックスホンダ」のスタイリングを踏襲しながら、現代の感性を取り込み、大切な家族、仲間とともに楽しんでいただくなど、幅広い層の顧客に好評を得ている。

総排気量123cc、最高出力6.9kWの車両で、AT小型限定普通二輪免許以上の二輪免許で運転可能。原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できない。

メーカー希望小売価格は49万5000円（消費税込み、消費税抜き本体価格45万円）。価格にはリサイクル費用を含むが、保険料・登録などに伴う諸費用は含まれていない。

製造事業者はタイホンダ、製造国はタイ、輸入事業者は本田技研工業だ。

ホンダ・ダックス125（パールシャイニングブラック）