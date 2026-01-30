ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ヤマハの“オフ車”が復活『WR125R』が話題に…1月のモーターサイクル記事ベスト5

ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • トライアンフのブランドアンバサダーに就任したタレント・実業家のダレノガレ明美さん
  • ヤマハ YZF-R9
  • QJモーター SRV250A
  • ヤマハ YZF-R9

「めっちゃ欲しい！」　1月に公開されたモーターサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は“青い相棒”ヤマハ『WR125R』に関する記事に注目が集まりました。


1位） ヤマハ待望の“公道も走れるオフ車”登場にSNS沸く！「めっちゃ欲しい！」「この勢いで250も」コメント続々：144 Pt.

『セロー』以来となるヤマハの公道を走れるオフロード車が話題だ。2025年3月のモーターサイクルショーでコンセプトがサプライズ展示され注目を集めた『WR125R ABS』が、1月30日に発売となる。SNSでは「絶対楽しそう」「やっぱりヤマハのバイクはかっこいい」など多くのコメントで賑わっている。
キーワードは「オフロードの世界に飛び込める青い相棒」





2位） トライアンフ、 新型『ボンネビル』シリーズ7モデルを発表、ダレノガレ明美さんが魅力を発信：120 Pt.

トライアンフモーターサイクルズジャパンは1月13日、神奈川県川崎市のCLUB CITTAにて、新型「モダンクラシックシリーズ」の発表会およびブランドパーティ「トライアンフ ブランドナイト」を開催した。
ダレノガレさんも「可愛いんだけど、かっこいい」と絶賛





3位） 【ヤマハ YZF-R9 試乗】R1とR7の間を埋めるだけじゃない、スーパースポーツの価値を変える存在だ…伊丹孝裕：112 Pt.

2025年10月に発売されたヤマハの新型スーパースポーツ『YZF-R9』に試乗。親しみやすさと高いパフォーマンスがバランスした、このカテゴリーの新風をワインディングで楽しんだ。
「親しみやすさ」「とっつきやすさ」をテーマに掲げる





4位） 【QJモーター SRV250A 試乗】AT免許＆70万円以下で乗れるVツインクルーザー！ 中国からの刺客は「レブルの牙城」を崩せるか…青木タカオ：66 Pt.

70万円切りで登場したAMT搭載の250スクーターとして一般的なCVTタイプではなく、トランスミッション（変速機構）を装備していながらもクラッチ操作を自動化している。シフトチェンジはハンドル左にあるシーソーボタンにて自分でやってもいいし、任せてしまうのもあり。
Mモードを選べばボタン操作で好きなギアに変速可能





5位） 【ヤマハ YZF-R9 試乗】価格以上のオーバースペック具合に舌を巻いた…鈴木大五郎：58 Pt.

『XSR900 GP』の現代版、ではないヤマハの人気スポーツネイキッドモデル。『MT-09』をプラットフォームとしたマシンは現在複数ラインナップされている。ヘリテージモデルである『XSR900』や、懐かしのレーシングマシンを彷彿させる『XSR900 GP』、そしてスポーツツーリングマシンの『トレーサー9GT』等。そのファミリーにあらたなマシンが加わった。
専用設計のフレーム、足回りで「ヤマハハンドリング」を継承


《レスポンス編集部》

