ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

定番はスマホ、問題は“どう繋ぐか”…音が良いのは？ 便利なのは？［クルマで音楽は何で聴く？］

「スマホ」が音楽プレーヤーとして使われている様子。
  • 「スマホ」が音楽プレーヤーとして使われている様子。
  • 「LDAC（エルダック）」に対応した市販メインユニットの一例（カロッツェリア・DMH-SF700）。
  • 「カープレイ」に対応した純正メインユニットが搭載された市販車のインテリアの一例（トヨタ・プリウス）。

「ドライブと音楽はセット」、そう考えているドライバーは多くいる。さて、その音楽は何で再生しているだろうか。当連載では、そこのところを掘り下げている。今回は、今や音楽プレーヤーとしても大活躍している「スマホ」の“繋ぎ方”について考察していく。

【画像全3枚】

◆音のことを考えたらベストな接続法は「LDAC」。しかし…

前回までは、車内で使われてきた音楽プレーヤーの変遷を振り返ってきた。その中で、現代ではスマホが車内での音楽プレーヤーの定番となっていると説明した。

かくして今は、スマホの音楽ストリーミングアプリにて好きな楽曲を聴いているドライバーがもっとも多い。で、問題となるのはそのスマホを“どう繋ぐか”だ。

これについては選択肢がいくつかあるので、その1つ1つについて利点と不利点とを紹介していこう。

まず、音のことを考えるのであれば「LDAC（エルダック）」にて繋ぐのがベストだ。これは「Bluetooth」の1タイプで、音楽信号をハイレゾクオリティで伝送できる。なので高音質なストリーミングサービスを使っていたらこれにて繋ぐと、ワイヤレスでありながら高音質で音楽を楽しめる。

「LDAC（エルダック）」に対応した市販メインユニットの一例（カロッツェリア・DMH-SF700）。「LDAC（エルダック）」に対応した市販メインユニットの一例（カロッツェリア・DMH-SF700）。

◆スマホがLDACに対応していれば、対応する市販メインユニットへの換装を要検討！

ただし、LDACで繋ぐためには、スマホと車載メインユニットの両方がこれに対応している必要がある。なお市販メインユニットではこれへの対応が広がりつつあるが、純正品は対応が遅れ気味だ。もしも愛用のスマホがこれに対応していて高音質なストリーミングサービスを利用しているのなら、これに対応する最新市販メインユニットへの換装を検討するのはアリだ。

続いて、もしも愛用のメインユニットが「ワイヤレスカープレイ」に対応していたら、これを活用すると便利だ。なぜなら「カープレイ（Apple CarPlayとAndroidAuto）接続」ではスマホアプリの表示をそのまま車載機に映し出せてほぼすべての操作を車載機のモニター上にて行える。その利便性を、ワイヤレス接続にて享受可能となるわけだ。

「カープレイ」に対応した純正メインユニットが搭載された市販車のインテリアの一例（トヨタ・プリウス）。「カープレイ」に対応した純正メインユニットが搭載された市販車のインテリアの一例（トヨタ・プリウス）。

◆有線カープレイの場合は、アプリの使いやすさを取るか、ケーブルレスを取るかが鍵！

なお通常はカープレイ対応機との接続はケーブルにてUSB接続することとなるので、それが煩わしいと考えるのであれば「Bluetooth接続」を選択しよう。これならワイヤレスにて繋げられて、都度の接続は自動だ。そして曲送り等の基本操作は車載機側にて実行できるようになる。

ただし有線接続であっても「カープレイ接続」ならばアプリの視認性と操作性はアップする。なのでこのケースでは、アプリの使いやすさを取るかケーブルレスを取るかの選択となる。ただ、充電もしたいということなら「カープレイ接続」が向く。

で、愛用のメインユニットが「カープレイには対応していない場合には、Bluetooth接続で決まりだ。先述のとおり、Bluetooth接続にはメリットが多々ある。

今回は以上だ。次回は裏ワザ的なスマホの接続法をさまざま紹介する予定だ。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマで音楽は何で聴く？

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES