定番はスマホ、問題は“どう繋ぐか”…音が良いのは？ 便利なのは？［クルマで音楽は何で聴く？］

「ドライブと音楽はセット」、そう考えているドライバーは多くいる。さて、その音楽は何で再生しているだろうか。当連載では、そこのところを掘り下げている。今回は、今や音楽プレーヤーとしても大活躍している「スマホ」の“繋ぎ方”について考察していく。

【画像全3枚】

◆音のことを考えたらベストな接続法は「LDAC」。しかし…

前回までは、車内で使われてきた音楽プレーヤーの変遷を振り返ってきた。その中で、現代ではスマホが車内での音楽プレーヤーの定番となっていると説明した。

かくして今は、スマホの音楽ストリーミングアプリにて好きな楽曲を聴いているドライバーがもっとも多い。で、問題となるのはそのスマホを“どう繋ぐか”だ。

これについては選択肢がいくつかあるので、その1つ1つについて利点と不利点とを紹介していこう。

まず、音のことを考えるのであれば「LDAC（エルダック）」にて繋ぐのがベストだ。これは「Bluetooth」の1タイプで、音楽信号をハイレゾクオリティで伝送できる。なので高音質なストリーミングサービスを使っていたらこれにて繋ぐと、ワイヤレスでありながら高音質で音楽を楽しめる。

「LDAC（エルダック）」に対応した市販メインユニットの一例（カロッツェリア・DMH-SF700）。

◆スマホがLDACに対応していれば、対応する市販メインユニットへの換装を要検討！

ただし、LDACで繋ぐためには、スマホと車載メインユニットの両方がこれに対応している必要がある。なお市販メインユニットではこれへの対応が広がりつつあるが、純正品は対応が遅れ気味だ。もしも愛用のスマホがこれに対応していて高音質なストリーミングサービスを利用しているのなら、これに対応する最新市販メインユニットへの換装を検討するのはアリだ。

続いて、もしも愛用のメインユニットが「ワイヤレスカープレイ」に対応していたら、これを活用すると便利だ。なぜなら「カープレイ（Apple CarPlayとAndroidAuto）接続」ではスマホアプリの表示をそのまま車載機に映し出せてほぼすべての操作を車載機のモニター上にて行える。その利便性を、ワイヤレス接続にて享受可能となるわけだ。

「カープレイ」に対応した純正メインユニットが搭載された市販車のインテリアの一例（トヨタ・プリウス）。

◆有線カープレイの場合は、アプリの使いやすさを取るか、ケーブルレスを取るかが鍵！

なお通常はカープレイ対応機との接続はケーブルにてUSB接続することとなるので、それが煩わしいと考えるのであれば「Bluetooth接続」を選択しよう。これならワイヤレスにて繋げられて、都度の接続は自動だ。そして曲送り等の基本操作は車載機側にて実行できるようになる。

ただし有線接続であっても「カープレイ接続」ならばアプリの視認性と操作性はアップする。なのでこのケースでは、アプリの使いやすさを取るかケーブルレスを取るかの選択となる。ただ、充電もしたいということなら「カープレイ接続」が向く。

で、愛用のメインユニットが「カープレイには対応していない場合には、Bluetooth接続で決まりだ。先述のとおり、Bluetooth接続にはメリットが多々ある。

今回は以上だ。次回は裏ワザ的なスマホの接続法をさまざま紹介する予定だ。お読み逃しのなきように。