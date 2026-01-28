VWグループ商用車「TRATON」、自動運転トラック開発を加速…プラスAIとの提携を拡大

フォルクスワーゲングループで商用車部門を統括するトレイトン（TRATON）グループと、自動運転トラック向けAI企業のプラスAIは1月26日、欧米での高速道路自動運転トラックの開発と大規模展開を加速するため、提携を拡大すると発表した。

拡大合意の下、TRATONはプラスAIに最大2500万ドルの研究開発資金を提供する。これにより、プラスAIの自動運転システム「スーパードライブ」のTRATON傘下ブランドの自動運転トラックへの統合を加速する。また、プラスAIの株式公開に伴い、TRATONは初期取締役会にメンバーを指名し、米国での商用展開に向けて両社の連携を強化する。

この提携拡大は、2024年に最初に発表された協業関係を基盤としている。当時、プラスAIの仮想ドライバーシステム「スーパードライブ」が、スカニア、MAN、インターナショナルを含むトラトン傘下ブランドの高速道路自動運転プラットフォームとして選定された。それ以来、両社はレベル4自動運転トラック機能の実現に向けて、複数の技術的・運用的マイルストーンを達成してきた。特に、インターナショナルは北米最大級の物流・輸送事業者とテキサス州で自動運転車両の実証実験を開始し、大規模商用展開に向けた重要な一歩を踏み出した。

現在、取り決めの条件を規定する最終合意書が交渉中であり、TRATONのコミットメントに関する条件は現時点で拘束力のない合意に基づいている。

専用研究開発資金として、TRATONは「スーパードライブ」の進化、TRATON傘下ブランドのトラックプラットフォーム全体へのより深い統合、安全性評価の拡大、米国と欧州での商用化プログラムのために最大2500万ドルの研究開発資金を提供する。この合意には、提携の進展とマイルストーンの達成に応じた追加資金の可能性も含まれており、自動運転開発に対するTRATONの長期的コミットメントを反映している。

プラスAIの株式公開に伴い、TRATONは通常の承認を条件として、プラスAI初期取締役会にメンバーを指名する。この指名は、プラスAIに対するTRATONの強力な戦略的支援を反映し、プラスAIの独立したガバナンス構造を維持しながら、製品開発、市場展開、顧客獲得において両社をさらに連携させる。

TRATONは、「スーパードライブ」を搭載したTRATONブランドのトラックの商用展開からプラスAIが得る収益に基づく初期展開収益マイルストーンに連動した私募ワラントを受け取る資格を得る。

TRATONとプラスAIは、顧客フリート実証実験の推進、「スーパードライブ」搭載トラックの大規模生産に向けたTRATONの製造システムの準備、優先貨物輸送ルート全体での展開計画の調整を継続する。両社は米国での商用サービスに向けたルートと運用設計領域を共同で定義し、主要な欧州市場への拡大に向けた基盤を築いていく。