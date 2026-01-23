ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

独MAN、「MAN2030+」プログラム発表…コスト削減と投資で業績回復へ

ドイツのMAN本社
  • ドイツのMAN本社

MANトラック&バスは、競争力強化と拠点の将来確保を目的とした「MAN2030+」プログラムを開始し、従業員代表と包括的な合意に達したと発表した。同社は労使協議機関およびIGメタルとともに主要課題文書を作成し、プロジェクトの主要施策を定めた。

これらの施策により、2028年までにMANで約9億ユーロのコスト削減を実現し、長期的な業績改善を目指す。同時に、2030年末までにMANトラック&バスSEのドイツ拠点に約10億ユーロの投資を行う。

さらに、将来のTRATONモジュラーシステム(TMS)に基づく次世代車両に必要な大規模な新規投資も、今後東欧で実施される予定だ。トラックおよびバス部門における電動化のさらなる拡大に応じて、グループ内のバッテリー工場の設立と建設も東欧で行われる。すべての関連委員会は、投資計画プロセスの一環として計画された投資を承認した。

投資を可能にするため、コスト削減施策も「MAN2030+」プログラムの一部となっている。計画されたコスト削減施策の大部分、約9億ユーロ相当は、労働力に依存せず、材料費および間接費の削減、さらなる販売実績の向上が含まれる。加えて、労働力に直接影響し、共同決定の対象となるさらなる施策が定義された。

この文脈において、署名当事者はプロジェクトの主要課題文書で、ドイツのMANトラック&バスSE従業員の長期雇用を2035年末まで保証し、すべてのドイツ生産拠点を維持することに合意した。企業業績に関連する特定の要因次第では、この雇用保証は2040年末まで延長される可能性もある。とりわけ、MANの中核トラック事業における収益および販売目標がこの目的に使用される。昨年MANの開発部門の大部分が移管されたTRATON R&Dドイツも、この雇用保証措置の対象となる。

拠点と企業の将来性確保のため、2030年末までにドイツ拠点に約10億ユーロが投資される予定だ。その大部分はバイエルン州の拠点に投資される。電動化、デジタル化、車両の自動化分野におけるこれらの投資やその他の投資を確保するため、今後数年間でMANトラック&バスSEのドイツ拠点における雇用数を、自然減を活用して人口動態の傾向に合わせて調整する。

これにより、業務上の理由による解雇や費用のかかる退職プログラムを回避できる。「MAN2030+」の一環として、10年間でドイツにおける人口動態による2300人の雇用減少は、同期間に退職する従業員数を大幅に下回る。ミュンヘンでは約1300人、ニュルンベルクでは約400人、ザルツギッターでは約600人の人口動態による減少となる。現在約60人の従業員を擁するヴィットリヒは、この施策の影響を受けない。MANはすべての拠点で引き続き採用を行い、2030年代半ばにも約1万3000人の従業員を擁するドイツの主要雇用主であり続ける。

MANトラック&バスSEおよびTRATON R&Dドイツの従業員に対する賃金カットは、「MAN2030+」プログラムで除外された。さらに、同社と主要課題文書の署名当事者は、今後もドイツのすべてのMANおよびTRATON R&Dドイツの従業員に利益配分の支払いを継続することに合意した。MANトラック&バスSEはまた、ドイツで競争力があり魅力的な雇用主であり続けるため、協約を上回る賃金要素の支払いを継続すると発表した。

職業訓練は、プログラムの枠組み内でMANにとって引き続き重要な役割を果たす。同社は、ほとんどの拠点で毎年、直接雇用の正社員の少なくとも2%に相当する技術系の新規研修生を採用することを約束した。MANは現在、ドイツで約1500人の研修生を雇用している。

《森脇稔》

