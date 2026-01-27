ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタの新世代モビリティEV「e-Palette」、パイオニアが専用サウンドシステム開発…移動時間を充実化

トヨタ『e-Palette（eパレット）』向けにパイオニアが専用サウンドシステム開発
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』向けにパイオニアが専用サウンドシステム開発
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』向けにパイオニアが専用サウンドシステム開発
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』

パイオニアは1月27日、トヨタ自動車が推進する新モビリティサービスプロジェクト「Communication Palette」に参画したと発表した。

【画像】トヨタ「e-Palette」

このプロジェクトは、トヨタのバッテリーEV「e-Palette」を使用し、移動時間をより豊かで魅力的な体験に変えることを目的としている。

パイオニアは、「e-Palette」での移動時間を演出するサウンドシステムをトータルプロデュースし、長年培ってきた車載音響技術を活かしたスピーカーレイアウトの最適化や音響チューニングを実施した。

同プロジェクトの第一弾では、スポーツ観戦に訪れる客向けに「Communication Palette」の名称を冠した「e-Palette」を活用する。試合会場から公共交通機関までの移動中に、試合映像などを臨場感のある音で楽しみ、スポーツ観戦の余韻に浸る充実した時間を提供する。

トヨタ『e-Palette（eパレット）』向けにパイオニアが専用サウンドシステム開発トヨタ『e-Palette（eパレット）』向けにパイオニアが専用サウンドシステム開発

パイオニアのスペシャルサウンドシステムの特長は二つある。第一に、シーンに応じて切り替え可能な音質モードを搭載していること。インタビューモードは遠隔会話で相手の声を自然でクリアに再生し、まるで目の前で話しているような感覚を実現する。またイマーシブモードは、映像コンテンツ視聴時に迫力ある低音と立体的なサウンドで臨場感を演出し、没入感を高める。

第二に、長年の車載音響ノウハウを活かした最適なシステムレイアウトと音響チューニングにより、すべての座席で音質モードの効果を最大限に引き出していることだ。

パイオニアの音響技術が搭載された「Communication Palette」によって、移動の新しい価値創造に寄与していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

トヨタ自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

バス

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES