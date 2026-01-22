スズキ、ネオレトロデザインの新型『GSX-8T』と『GSX-8TT』を1月30日発売、129万8000円から

スズキは、レトロスタイルが魅力のストリートバイクの新型『GSX-8T』と新型『GSX-8TT』を1月30日より発売すると発表した。メーカー希望小売価格は「GSX-8T」が129万8000円、「GSX-8TT」が138万6000円（いずれも消費税込み）。

【画像】ネオレトロデザインの新型『GSX-8T』と『GSX-8TT』

新型「GSX-8T」と「GSX-8TT」は、スズキの過去の名車の個性的で魅力的な要素と現代的なデザインを融合させつつ、最新の技術やエンジン、車体を採用したネオレトロのストリートバイクだ。2025年夏に発表され、日本では「ジャパンモビリティショー2025」などでその姿を披露。そのデザインがファンの間でも高く評価され、発売が期待されていた。

スズキ GSX-8T

「GSX-8T」は1960年代の高性能ネイキッドバイクで「Titan」の愛称で知られる『T500』を彷彿とさせるデザインに仕上げた。車体後方をマットブラックにすることでタンクを際立たせるカラーリングを採用し、ビリヤードのエイトボールをイメージした立体エンブレムをシュラウドに配置したレトロかつモダンなデザインとした。

「GSX-8TT」は、過去の名車を想起させるヘッドライトカウル、アンダーカウルを採用し、1970年代のロードレーサーをイメージしたデザインとした。車体色は、ブラックのフロントフォークやシュラウド、グレーのシートレールなどを採用し上質で落ち着いた配色とすることで、ホイールやデカールのスポーティーなアクセントを際立たせたカラーリングとした。車名の「TT」は、クラシックバイクを現代によみがえらせるという意味を込め、ベースモデルの「GSX-8T」と「Timeless」を掛け合わせたネーミングだ。

両モデルともスズキの過去のモデルで採用されていたクラシカルで特徴的なフラットボトムのライトに着想を得た丸形ヘッドライトやハンドルバーエンドミラーを採用し、レトロを感じさせながらモダンな外観に仕上げた。

スズキ GSX-8TT

『GSX-8S』『GSX-R』などで採用され高い評価を得ている775ccのコンパクトなエンジンと高剛性なスチールフレーム、軽量なアルミスイングアームを組み合わせることで機敏性や快適性を高めている。最高出力は80ps/8500rpm、最大トルクは76Nm/6800rpm。

スズキドライブモードセレクター（SDMS）や電子制御スロットル、双方向クイックシフトなど、ライダーをアシストする電子制御システム「スズキインテリジェントライドシステム（S.I.R.S.）」や、軽量、コンパクトで信頼性が高く、低温時でも高い始動性を維持するELIIY Power製のリチウムイオンバッテリーを採用した。またUSB Type-Cポート標準装備でスマートフォン等の充電が可能だ。

新型「GSX-8T」、新型「GSX-8TT」共に高密度ウレタン素材を使用した座り心地の良いシートを採用した。快適な乗り心地をサポートするニーグリップしやすい16リットル燃料タンクを採用している。

サイズは、「GSX-8T」が全長2115×全幅775×全高1105mm、ホイールベースは1465mm。シート高は815mm。「GSX-8TT」が全長2115×全幅775×全高1160mm、ホイールベースは1465mm。シート高は810mm。

年間販売目標台数は「GSX-8T」が360台、「GSX-8TT」が480台。メーカー希望小売価格は「GSX-8T」が129万8000円、「GSX-8TT」が138万6000円（いずれも消費税込み）となっている。