ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキ、ネオレトロデザインの新型『GSX-8T』と『GSX-8TT』を1月30日発売、129万8000円から

スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8T
  • スズキ GSX-8TT
  • スズキ GSX-8TT

スズキは、レトロスタイルが魅力のストリートバイクの新型『GSX-8T』と新型『GSX-8TT』を1月30日より発売すると発表した。メーカー希望小売価格は「GSX-8T」が129万8000円、「GSX-8TT」が138万6000円（いずれも消費税込み）。

【画像】ネオレトロデザインの新型『GSX-8T』と『GSX-8TT』

新型「GSX-8T」と「GSX-8TT」は、スズキの過去の名車の個性的で魅力的な要素と現代的なデザインを融合させつつ、最新の技術やエンジン、車体を採用したネオレトロのストリートバイクだ。2025年夏に発表され、日本では「ジャパンモビリティショー2025」などでその姿を披露。そのデザインがファンの間でも高く評価され、発売が期待されていた。

スズキ GSX-8Tスズキ GSX-8T

「GSX-8T」は1960年代の高性能ネイキッドバイクで「Titan」の愛称で知られる『T500』を彷彿とさせるデザインに仕上げた。車体後方をマットブラックにすることでタンクを際立たせるカラーリングを採用し、ビリヤードのエイトボールをイメージした立体エンブレムをシュラウドに配置したレトロかつモダンなデザインとした。

「GSX-8TT」は、過去の名車を想起させるヘッドライトカウル、アンダーカウルを採用し、1970年代のロードレーサーをイメージしたデザインとした。車体色は、ブラックのフロントフォークやシュラウド、グレーのシートレールなどを採用し上質で落ち着いた配色とすることで、ホイールやデカールのスポーティーなアクセントを際立たせたカラーリングとした。車名の「TT」は、クラシックバイクを現代によみがえらせるという意味を込め、ベースモデルの「GSX-8T」と「Timeless」を掛け合わせたネーミングだ。

両モデルともスズキの過去のモデルで採用されていたクラシカルで特徴的なフラットボトムのライトに着想を得た丸形ヘッドライトやハンドルバーエンドミラーを採用し、レトロを感じさせながらモダンな外観に仕上げた。

スズキ GSX-8TTスズキ GSX-8TT

『GSX-8S』『GSX-R』などで採用され高い評価を得ている775ccのコンパクトなエンジンと高剛性なスチールフレーム、軽量なアルミスイングアームを組み合わせることで機敏性や快適性を高めている。最高出力は80ps/8500rpm、最大トルクは76Nm/6800rpm。

スズキドライブモードセレクター（SDMS）や電子制御スロットル、双方向クイックシフトなど、ライダーをアシストする電子制御システム「スズキインテリジェントライドシステム（S.I.R.S.）」や、軽量、コンパクトで信頼性が高く、低温時でも高い始動性を維持するELIIY Power製のリチウムイオンバッテリーを採用した。またUSB Type-Cポート標準装備でスマートフォン等の充電が可能だ。

新型「GSX-8T」、新型「GSX-8TT」共に高密度ウレタン素材を使用した座り心地の良いシートを採用した。快適な乗り心地をサポートするニーグリップしやすい16リットル燃料タンクを採用している。

サイズは、「GSX-8T」が全長2115×全幅775×全高1105mm、ホイールベースは1465mm。シート高は815mm。「GSX-8TT」が全長2115×全幅775×全高1160mm、ホイールベースは1465mm。シート高は810mm。

年間販売目標台数は「GSX-8T」が360台、「GSX-8TT」が480台。メーカー希望小売価格は「GSX-8T」が129万8000円、「GSX-8TT」が138万6000円（いずれも消費税込み）となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES