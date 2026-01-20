ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

4列シートのミニバンEV登場！ 航続400kmのヒョンデ『スターリア』…ブリュッセルモーターショー2026

ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック
  • ヒョンデ・スターリア・エレクトリック

ヒョンデは、「ブリュッセルモーターショー2026」において、ミニバン『スターリア』のEV、『スターリア・エレクトリック』を世界初公開した。

【画像】ヒョンデ・スターリア・エレクトリック

フラッグシップMPVの電動モデルとして、ゼロエミッション・モビリティと人間中心のデザインを融合した次世代ライフスタイルの新基準を提示する。

スターリア・エレクトリックは84kWhのバッテリーと160kWの前輪駆動電気モーターを搭載し、800Vシステムによる急速充電に対応。約20分で10％から80％までの充電が可能で、WLTP基準で最大400kmの航続距離を実現する。

ヒョンデ・スターリア・エレクトリックヒョンデ・スターリア・エレクトリック

広大で開放的な室内空間はフラットフロアや高い天井、高度に調整可能なシートレイアウトなどにより乗員の快適性を追求。ファミリーユースやシャトルサービス、アクティブなライフスタイルに対応した設計となっている。

外観はヒョンデ独自の「Inside-Out」デザイン哲学を採用し、低いベルトラインと大きなガラスエリアで視界性と開放感を実現。フロントは空気取り入れ口のないクローズドデザインで空力性能も向上する。V2L（Vehicle-to-Load）対応によりアウトドア用品や工具などへの電力供給も可能だ。

インフォテインメントにはデュアル12.3インチディスプレイや高速応答のConnected Car Navigation Cockpit（ccNC）を搭載。OTA（無線ソフト更新）対応で常に最新状態を維持できる。ワイヤレスApple CarPlayやAndroid Autoも実装され、スマートフォンとの連携もスムーズという。

ヒョンデ・スターリア・エレクトリックヒョンデ・スターリア・エレクトリック

先進運転支援システム「Hyundai SmartSense（ヒョンデスマートセンス）」を装備。前方衝突回避支援、車線維持支援、高速道路走行支援、ブラインドスポット衝突回避、サラウンドビューなど多彩な機能であらゆる走行状況をサポートし安全性を高めている。

シートバリエーションは3列シート7人乗りの「LUXURY」と、4列シート9人乗りの「WAGON」を用意。ラゲッジ容量はそれぞれ435リットル、1303リットルを確保し、多彩な使い方に対応可能。2026年上半期に韓国と欧州で販売開始し、その後グローバル市場に展開する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

ブリュッセルモーターショー

ミニバン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES