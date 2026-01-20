ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

究極の『ジュリア クアドリフォリオ』、520馬力＋専用エアロの「ルナロッサ」登場…限定10台はすでに完売

アルファロメオ『ジュリア クアドリフォリオ』の「ルナロッサ」
アルファロメオは、国際的なセーリングチーム「ルナロッサ」とのパートナーシップによる『ジュリア クアドリフォリオ』の特別モデル「ルナロッサ」をブリュッセルモーター2026で世界初公開した。

【画像】アルファロメオ『ジュリア クアドリフォリオ』の「ルナロッサ」

このプロジェクトは単なるスポンサーシップではなく、イタリアンスポーツカーの2つのアイコンが、エンジニアリング技術、素材研究、共通ビジョンの3つのレベルで融合したものだ。

イタリアブランドの真髄を体現する『ジュリア クアドリフォリオ ルナロッサ』は、カッシーノ工場で生産されたジュリア クアドリフォリオをベースに、イタリアの専門パートナーによる職人的な工程を経て製作される。

アルファロメオとマセラティのカスタマイゼーション部門「ボッテガ・フォーリセリエ」の一環として開発されたこのモデルは、イタリアンエクセレンスに深く根ざした、技術的に先進的でユニークな作品を創造するというブランド哲学を体現している。

10台のみの限定生産で、既に全車が販売済みとなっている。この新しい特別モデルは、一連の技術的改良と専用カーボンファイバーキットにより、史上最もエクストリームなジュリア クアドリフォリオとなった。空力効率の傑作として、量産版の最大5倍のダウンフォースを発生させながら、驚くほど低い抗力値を維持しているという。

ジュリア クアドリフォリオ ルナロッサの卓越した性能の秘密は、効率と安定性を最大化しながら最高速度を損なわないよう開発された新しいカーボンファイバー製エアロダイナミクスパッケージにある。

車両全体に、優れたオリジナルバランスを保ちながら全体的な空力性能を向上させるための的を絞った改良が施されている。より大きなダウンフォースを、標準仕様とほぼ同じ配分で調和的に分散させている。この結果は、すべての気流を精密に管理する細部へのこだわりから生まれた。あらゆるディテールが空気を正確に誘導し、乱流を減らし、有用な渦流を活用して安定性と効率を生み出すよう設計されている。

その結果は印象的だ。ジュリア クアドリフォリオ ルナロッサは時速300kmで約140kgのダウンフォースを発生させ、標準車の約5倍の値に達する。

ボンネットの下には、象徴的な2.9リットルV6ツインターボエンジンが520hpを発揮し、機械式セルフロッキングディファレンシャルと組み合わされている。このソリューションはトルク伝達を最適化し、安定性、俊敏性、コーナリング速度を向上させる。その結果、力強く加速するだけでなく、あらゆるコーナーを正確に攻略する、空力、メカニクス、イタリアンパッションの融合を体現した車となっている。

フロントには、バンパー端部の加速された気流を利用してフロントアクスルの負荷を増加させるサイドアペンデージが装備されている。アンダーボディに適用された一対のプロファイルも、グラウンドエフェクトを強調することで可能になった、フロントでの大幅な負荷ピークを伴う強力な吸引効果を生み出す。サイド部分では、カーボンファイバー製サイドスカートが車両下部の気流を密閉し、全体的な効率を向上させている。

主役を演じるのは間違いなく壮観なリアウイングだ。2つの中央パイロンで支えられたデュアルプロファイルは、ルナロッサAC75のフォイル(ボートを水上に持ち上げる流体力学的付属物)からインスピレーションを得ている。アルファロメオはこの言語を再解釈し、フォイル断面を逆さまにして反対の力を生み出した。飛ぶためではなく、車を驚異的な効率でアスファルトに押し付けるためだ。

アルファロメオの技術者は、この高エネルギーの渦構造を導くために可変入射角のプロファイルを研究し、表面積を抑えながら高い空力負荷を得て、望ましいアップウォッシュ効果を最大化した。

デュアルプロファイルの特定設計は、非常に高い効率値での空力ダウンフォースの増加を保証し、ジュリア クアドリフォリオ ルナロッサが時速300kmの最高速度に到達することを可能にする。形式的な優雅さと先進的なエンジニアリングを組み合わせ、気流の複雑さを純粋なパフォーマンスに変換するソリューションだ。アルファロメオの技術者が設計したソリューションの統合により、フロント40%の最適な空力バランスが確保され、ドライビングダイナミクスをさらに正確にすることに貢献している。

特別モデルの美学は、2024年にバルセロナで開催された第37回アメリカズカップに参加したルナロッサAC75ボートの色からインスピレーションを得ている。詳細には、ボディワークは鋼鉄の金属効果を再現した玉虫色で手塗りされている。このベースに、赤いサイドバンドとチームのシンボルである「ルナロッサ」の文字が入ったツートンリバリーが施されている。フロントとリアのアルファロメオブランドロゴは、この特別仕様車のために特別に変更された。ブランド史上初めて、赤い背景に配置されている。19インチホイールもインテリアの赤い色合いで再塗装され、ルーフ、シールド、ミラーキャップは可視カーボンファイバー製で、新しいジュリア ルナロッサ特別仕様車の高級でスポーティな性質を明確に強調している。最後に、10台のうちいくつかのユニットには、メタリックティントと赤いアクセントのコントラストを強調するツートンリバリーが施されている。

インテリアはルナロッサチームのスタイリスティックストーリーを継続し、ボートのクルーが使用するパーソナルフローテーションデバイスの素材とグラフィックスからインスピレーションを得た専用アップホルスタリーを備えた新しいスパルコシートを含んでいる。ダッシュボードファシアには、オリジナルのルナロッサセイルを構成する複数の層の1つである極薄フィルムも収められており、チームから提供されたものを加工して車に統合し、ルナロッサの歴史の本物の断片をキャビンに持ち込んでいる。これらすべては、ルナロッソロゴで装飾された中央トンネルやシートシェルを含むカーボンファイバー製インテリアトリムによってさらに強化され、車をコレクターズアイテムにしている。

《森脇稔》

