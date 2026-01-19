ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

音を変えたいのならスピーカー交換！ 純正品との差は歴然［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

『ブリーズ』（奈良県大和郡山市）にて製作されたオーディオカーの一例。
もしも愛車のオーディオ機材の音に不満を持っているのなら、システムアップを検討しよう。ここではそう思ったときに役立つようにと、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して初心者に向いた音質向上法を訊き、紹介している。

今回は、奈良県大和郡山市にて店舗を構える実力ショップ、『ブリーズ』の木村さんに話を訊いた。

◆音の出口であるスピーカーを換えれば、音質アップは間違いなし！

早速『ブリーズ』の木村さんに、音を良くしたいと言って来店するビギナーにどんな提案をするのかを訊くと……。

「スピーカー交換をお薦めすることが多いです。音を変えたいのであれば、それが一番の早道だからです。スピーカーは音の出口ですから、それを換えれば確実に音は変わります。

それに、純正スピーカーにはそもそも多くを期待できません。スピーカーは走行性能や安全性能に直接関係しないので、十分なコストが注がれていませんから。対して市販スピーカーは、しっかりコストをかけて作られています。エントリーモデルでも、純正品との性能差は顕著です。

まずはスピーカーを換えて音が変わる楽しさを、多くの方にご体験いただきたいですね」

◆アンプDSPを追加して、システムの上流の質を上げるのもアリ！

「ただ、違う方法が向いたケースも有り得ています。純正オプションのいわゆるプレミアムオーディオシステムが搭載されている場合には、パワーアンプ内蔵DSPを追加した方がより良い結果を得られます。

なぜならそのようなシステムでは、各スピーカーに送られる音楽信号があらかじめ帯域分割されていることが多く、その設定を後から変更できません。でもDSPを導入すれば、自在なチューニングを行えるようになり、スピーカーを換える場合にはそれに合わせて調整できます。

ちなみにパワーアンプ内蔵DSPの追加は、メインユニットを良いものへと交換するのと同様のメリットももたらします。詳細なチューニングを行えますし、これにスマホをダイレクトに繋げばシステムの上流のクオリティを上げられます。純正メインユニットの音質性能にご不満がある場合には、パワーアンプ内蔵DSPの追加も有効です」

◆スピーカー交換なら聴き比べて選べる。そこも楽しみどころに！

「ところで当店では、スピーカー交換のセットプランをさまざまご用意しています。ホームページにもそれらを掲載してありますので、それをご覧いただければどのスピーカーを総額いくらで装着できるかをご確認いただけます。

そしてそれらの音は、店頭のデモボードにてお聴きいただけます。スピーカーは製品ごとで音の特長が異なりますので、どれがお好みに合うか聴いてお選びいただきたいです。

なお、試聴も楽しみどころです。お好きな楽曲をさまざまなモデルで聴き比べて、自分好みのスピーカーを楽しみながら見つけてください。

ちなみに当店で人気が高いのは、フォーカルの『PS 165 FE』（税込価格：6万6000円）や、ヘリックスの『Ci3 K165,2FM-S3』（税込価格：6万6000円）あたりです。

お近くでしたら、ぜひお気軽にお越しください。ご試聴だけでもOKです。お待ちしています」

《太田祥三》

