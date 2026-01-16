2025年新車登録台数ランキング、トヨタ『ヤリス』が首位復帰…有料会員記事ランキング

1月8～14日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、新車登録台数ランキングにトヨタの『ヤリス』が1位復帰した記事に最も注目が集まりました。
日本自動車販売協会連合会は1月8日に、2025年12月の新車登録台数確報を発表した。それによると、2025年通年の乗用車ブランド通称名（車名）別新車登録台数ランキングで、トヨタ『ヤリス』が1位になった。
来たる2月9日、オンラインセミナー「アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから」が開催される。登壇するのは、株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長である須山大樹氏。
9日の日経平均株価は前日比822円63銭高の5万1939円89銭と3日ぶりに反発。前日好決算を発表したファーストリテイリングが相場を押し上げ、さらに円安進行、国内金利上昇を背景として、輸出関連株、金融株が買われた。
登録車、軽自動車、商用車、輸入車を合わせた車名別新車販売台数、2025年のランキング1位はホンダ『N-BOX』だった。N-BOXは前年も1位。2位はトヨタ『ヤリス』、3位はスズキ『スペーシア』で、それぞれ前年から1ランクアップ。
来たる2月4日、オンラインセミナー「カーボンニュートラル再設計2026：BEV一本槍の終焉と“新世界戦略マップ”～2030年に向けた処方箋～」が開催される。セミナーに登壇するのは、KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパルの轟木光氏。