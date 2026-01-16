ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2025年新車登録台数ランキング、トヨタ『ヤリス』が首位復帰…有料会員記事ランキング

1月8～14日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、新車登録台数ランキングにトヨタの『ヤリス』が1位復帰した記事に最も注目が集まりました。


1位） 新車登録台数ランキング、トヨタ『ヤリス』が1位復帰…トヨタ8車種も　2025年（2026年01月12日公開）351 Pt.

日本自動車販売協会連合会は1月8日に、2025年12月の新車登録台数確報を発表した。それによると、2025年通年の乗用車ブランド通称名（車名）別新車登録台数ランキングで、トヨタ『ヤリス』が1位になった。
近年、ヤリスの首位が続いていたが、2024年は久々にカローラが首位を占めていた





2位） 電動化の変革を勝ち抜くアイシンの狙いとは…アイシン PTシステム製品企画部 部長 須山大樹氏［インタビュー］（2026年01月13日公開）50 Pt.

来たる2月9日、オンラインセミナー「アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから」が開催される。登壇するのは、株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長である須山大樹氏。
自動車産業の電動化が進むなか、メガサプライヤーの役割は、単なる部品供給から、車両全体の効率化を支えるシステム提案へと変化している





3位） トヨタ株価が反発、新型EV『bZ4X』の販売が四半期受注1万台超と好調（2026年01月09日公開）44 Pt.

9日の日経平均株価は前日比822円63銭高の5万1939円89銭と3日ぶりに反発。前日好決算を発表したファーストリテイリングが相場を押し上げ、さらに円安進行、国内金利上昇を背景として、輸出関連株、金融株が買われた。
8日のニューヨークダウは270ドル高の4万9266ドルと反発





4位） 登録車＆軽自動車、新車販売台数ランキング1位はホンダ『N-BOX』　2025年（2026年01月13日公開）29 Pt.

登録車、軽自動車、商用車、輸入車を合わせた車名別新車販売台数、2025年のランキング1位はホンダ『N-BOX』だった。N-BOXは前年も1位。2位はトヨタ『ヤリス』、3位はスズキ『スペーシア』で、それぞれ前年から1ランクアップ。
3車種がランク外から復帰





5位） BEV一本槍の終焉と日本企業に訪れる新たな機会…KPMGコンサルティング プリンシパル 轟木光氏［インタビュー］（2026年01月08日公開）26 Pt.

来たる2月4日、オンラインセミナー「カーボンニュートラル再設計2026：BEV一本槍の終焉と“新世界戦略マップ”～2030年に向けた処方箋～」が開催される。セミナーに登壇するのは、KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパルの轟木光氏。
ここ数年、BEV一本槍で進んできた自動車産業は、現実の壁に突き当たり、調整が起きている


《宗像達哉》

