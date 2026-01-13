登録車＆軽自動車、新車販売台数ランキング1位はホンダ『N-BOX』　2025年

登録車、軽自動車、商用車、輸入車を合わせた車名別新車販売台数、2025年のランキング1位はホンダ『N-BOX』だった。N-BOXは前年も1位。2位はトヨタ『ヤリス』、3位はスズキ『スペーシア』で、それぞれ前年から1ランクアップ。

日本自動車販売協会連合会は1月8日に、2025年12月の新車登録台数確報（含車名別販売ランキング）を、全国軽自動車協会連合会は1月5日に2025年12月の軽自動車新車販売速報を、1月8日に2025年12月の軽四輪車通称名別新車販売速報を、それぞれ発表した。

2025年の車名別新車販売台数ランキングは、ダイハツ『ムーヴ』、トヨタ『ライズ』、トヨタ『ルーミー』の3車種がランク外から復帰している。ムーヴはフルモデルチェンジ。また4車種が軽自動車、6車種が登録車だった。

ブランド別新車販売台数のランキング1位はトヨタだった。2位スズキ、3位ホンダと続く。4位ダイハツと5位日産が入れ替わったほかは、前年と順位は変わらない。

登録車、軽自動車、商用車、輸入車を合計した新車販売台数は456万5503台で、対前年比103.3％のプラスだった。ブランド別の増減はダイハツが146.2％の大幅プラス、UDトラックス、いすゞ、スバル、マツダがプラス、トヨタ、レクサス、スズキが微増、三菱自動車、三菱ふそう、ホンダ、日産、日野がマイナスだった。ダイハツの増加は生産停止からの反動、日野の減少は生産停止の引き続きの影響。