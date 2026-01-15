三菱アウトランダー、カナダPHEV販売で3年連続首位…改良新型を3月発売へ

三菱自動車は1月14日、電動SUV『アウトランダーPHEV』の改良新型を3月にカナダで発売すると発表した。

アウトランダーPHEVは、三菱自動車の電動化技術と四輪制御技術の粋を集めたPHEVカテゴリーをリードしてきたフラッグシップモデルだ。「日常ではEV、遠出はハイブリッド」というコンセプトのもと、電動車ならではの力強く滑らかで静かな走り、様々な天候や路面でのドライブをどこまでも安全・安心に楽しめる電動SUVとなっている。

カナダで3月に発売する大幅改良モデルは、従来モデルに比べてバッテリー容量が約13%増の22.7kWhとなり、EV航続距離が18%増の72kmに伸長する。内外装デザインを一部変更して質感を向上し、またヤマハと共同開発したプレミアムオーディオシステムを全車に採用している。さらに、サスペンションの最適化や新タイヤの採用により、より上質で安定した乗り心地を実現した。

カナダでは電動車に対する高い関心を持つユーザーが多く、また降雪を伴う厳しい冬の中でも安心して走行できる4WD車が広く支持を得ている。こうした背景より、アウトランダーPHEVのツインモーター4WDと四輪制御技術「S-AWC」からなる安全・安心・快適な走行性能は高く評価されており、カナダはアウトランダーPHEVの販売国の中で最大の販売台数を記録するとともに、カナダのPHEVカテゴリーで3年連続第1位を獲得した。

アウトランダーPHEVは、2013年1月より世界初のSUVのプラグインハイブリッドEVとして日本で発売し、これまでに60ヶ国以上で販売、累計販売台数は約43万台に達している。今後は大幅改良した同モデルを2026年度内にアメリカ、メキシコ、豪州、ニュージーランド、チリ等へ順次投入する予定だ。